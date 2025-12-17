Рейтинг@Mail.ru
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Единоборства
 
07:59 17.12.2025 (обновлено: 11:09 17.12.2025)
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу завершил карьеру
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу завершил карьеру
спорт, бокс, теренс кроуфорд
Единоборства, Спорт, Бокс, Теренс Кроуфорд
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении боксерской карьеры.
Кроуфорда 3 декабря лишили титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе из-за невыплаты Кроуфордом чемпионских взносов.
«
"Ухожу великим, больше нечего доказывать. Каждый боец ​​знает, что этот момент настанет. Просто никогда не знаешь когда. Всю свою жизнь я гнался за чем-то: не за поясами, не за деньгами, не за заголовками. А за тем чувством, которое испытываешь, когда весь мир в тебе сомневается, но ты продолжаешь выходить на ринг и доказывать всем, что они ошибаются. Этот спорт дал мне все. Я боролся за свою семью, за свой город и за того парня, которым я был раньше - того, у кого была мечта и пара перчаток", - сказал Кроуфорд в пятиминутном видео, опубликованном на его странице в соцсети Х.
Кроуфорду 38 лет, за карьеру он выиграл 42 боя (31 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Американец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем (2017) и полусреднем (2023) весе. Также Кроуфорд - первый боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях в "эру четырех поясов". Всего он обладал чемпионскими титулами в пяти весовых категориях.
