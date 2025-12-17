https://ria.ru/20251217/boks-2062538641.html
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу завершил карьеру
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу завершил карьеру
Бывший абсолютный чемпион мира американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении боксерской карьеры. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T07:59:00+03:00
2025-12-17T07:59:00+03:00
2025-12-17T11:09:00+03:00
единоборства
спорт
бокс
теренс кроуфорд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062569317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dcf52cdb7a2b38ee03a4b6f66436247a.jpg
/20250916/krouford--2042175345.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062569317_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_f75e89fe7eae482b5838616e47118ef9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бокс, теренс кроуфорд
Единоборства, Спорт, Бокс, Теренс Кроуфорд
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу завершил карьеру
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд завершил карьеру
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении боксерской карьеры.
Кроуфорда 3 декабря лишили титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе из-за невыплаты Кроуфордом чемпионских взносов.
«
"Ухожу великим, больше нечего доказывать. Каждый боец знает, что этот момент настанет. Просто никогда не знаешь когда. Всю свою жизнь я гнался за чем-то: не за поясами, не за деньгами, не за заголовками. А за тем чувством, которое испытываешь, когда весь мир в тебе сомневается, но ты продолжаешь выходить на ринг и доказывать всем, что они ошибаются. Этот спорт дал мне все. Я боролся за свою семью, за свой город и за того парня, которым я был раньше - того, у кого была мечта и пара перчаток", - сказал Кроуфорд в пятиминутном видео, опубликованном на его странице в соцсети Х.
Кроуфорду 38 лет, за карьеру он выиграл 42 боя (31 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Американец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем (2017) и полусреднем (2023) весе. Также Кроуфорд - первый боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях в "эру четырех поясов". Всего он обладал чемпионскими титулами в пяти весовых категориях.