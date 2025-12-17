Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:36 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/basketbol-2062757195.html
ЦСКА обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
ЦСКА обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T19:36:00+03:00
2025-12-17T19:36:00+03:00
футбол
спорт
екатеринбург
цска
уралмаш
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975348960_0:0:2023:1138_1920x0_80_0_0_60af1d1de7530c63ab5c2566b5c8cf59.jpg
/20251029/tsska-2051656834.html
екатеринбург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975348960_136:0:2000:1398_1920x0_80_0_0_47923aa71834a0250e5b4e27386413e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, екатеринбург, цска, уралмаш, единая лига втб
Футбол, Спорт, Екатеринбург, ЦСКА, Уралмаш, Единая Лига ВТБ
ЦСКА обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА победил "Уралмаш" и продлил серию побед до пяти игр

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМело Тримбл
Мело Тримбл - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Мело Тримбл. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась победой гостей со счетом 86:64 (26:21, 19:22, 17:7, 24:14). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Уралмаша" Хэйден Далтон, набравший 18 очков. У ЦСКА больше всего очков набрал Мело Тримбл (16).
ЦСКА (14 побед, 2 поражения) продлил серию побед до пяти игр и возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. "Уралмаш" (6 побед, 8 поражений) располагается на седьмой строчке.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Москва) - Пари НН (Нижний Новгород) - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ
29 октября, 22:02
 
ФутболСпортЕкатеринбургЦСКАУралмашЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    ЦСКА
    64
    86
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Металлург Мг
    1
    6
  • Волейбол
    Завершен
    Белогорье
    Динамо Москва
    0
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    98
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Виртус
    68
    86
  • Баскетбол
    Завершен
    Баскония
    Монако
    85
    73
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала