ЦСКА обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
ЦСКА победил "Уралмаш" и продлил серию побед до пяти игр