"Амур" победил "Адмирал" в дальневосточном дерби КХЛ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Хабаровский "Амур" победил владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Олег Ли (8-я минута), Илья Талалуев (36) и Ярослав Лихачев (54). В составе гостей шайбу забросил Егор Петухов (39).

Команды по два раза победили в дальневосточных дерби текущего сезона. Клубам предстоит сыграть еще два матча друг с другом в нынешнем чемпионате. Для нападающего "Амура" Артема Шварева эта встреча стала 100-й в КХЛ.

Хабаровчане, набрав 34 очка, занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где проигравший пятый матч подряд "Адмирал" с 28 баллами идет 10-м.