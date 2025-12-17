Рейтинг@Mail.ru
"Амур" победил "Адмирал" в дальневосточном дерби КХЛ
Хоккей
 
14:49 17.12.2025
"Амур" победил "Адмирал" в дальневосточном дерби КХЛ
"Амур" победил "Адмирал" в дальневосточном дерби КХЛ
Хабаровский "Амур" победил владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.12.2025
/20251216/khokkey-2062495708.html
спорт, олег ли, илья талалуев, егор петухов, адмирал, амур, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Олег Ли, Илья Талалуев, Егор Петухов, Адмирал, Амур, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Амур" победил "Адмирал" в дальневосточном дерби КХЛ

"Амур" победил "Адмирал" в дальневосточном дерби в рамках КХЛ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Хабаровский "Амур" победил владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Олег Ли (8-я минута), Илья Талалуев (36) и Ярослав Лихачев (54). В составе гостей шайбу забросил Егор Петухов (39).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 декабря 2025 • начало в 12:15
Завершен
Амур
3 : 1
Адмирал
07:11 • Олег Ли
(Ярослав Лихачев, Игнат Коротких)
15:10 • Илья Талалуев
(Евгений Свечников, Алекс Гальченюк)
13:13 • Ярослав Лихачев
(Олег Ли, Алекс Гальченюк)
18:07 • Егор Петухов
(Никита Сошников)
Команды по два раза победили в дальневосточных дерби текущего сезона. Клубам предстоит сыграть еще два матча друг с другом в нынешнем чемпионате. Для нападающего "Амура" Артема Шварева эта встреча стала 100-й в КХЛ.
Хабаровчане, набрав 34 очка, занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где проигравший пятый матч подряд "Адмирал" с 28 баллами идет 10-м.
Свои следующие матчи команды проведут на выезде с "Сибирью". "Адмирал" сыграет с новосибирским клубом 19 декабря, "Амур" - 21 декабря.
"Локомотив" по буллитам обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ
ХоккейСпортОлег ЛиИлья ТалалуевЕгор ПетуховАдмиралАмурКХЛ 2025-2026
 
