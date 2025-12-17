Первая ракетка мира прекратил сотрудничество с тренером

«

"Мне очень тяжело писать этот пост. После более чем семи лет вместе, мы с Хуаном решили завершить наш путь. Спасибо, что превратил детские мечты в реальность. Мы начали этот путь, когда я был еще просто мальчишкой, и все это время ты сопровождал меня в невероятном путешествии, как на площадке, так и за ее пределами. Мы достигли вершины, и я чувствую, что если наши спортивные пути должны были разойтись, то это должно было произойти именно на этой высоте. На том месте, ради которого мы всегда работали и к которому всегда стремились. Ты помог мне вырасти как спортсмену, но, прежде всего, как личности. И что я особенно ценю: я наслаждался самим процессом", - написал Алькарас в социальной сети X.