Первая ракетка мира прекратил сотрудничество с тренером

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завершил сотрудничество с тренером Хуаном Карлосом Ферреро.
Ферреро 45 лет. Он являлся тренером Алькараса с 2019 года. В период игровой карьеры испанец становился победителем Открытого чемпионата Франции - 2003 в одиночном разряде и занимал первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в том же году.
«
"Мне очень тяжело писать этот пост. После более чем семи лет вместе, мы с Хуаном решили завершить наш путь. Спасибо, что превратил детские мечты в реальность. Мы начали этот путь, когда я был еще просто мальчишкой, и все это время ты сопровождал меня в невероятном путешествии, как на площадке, так и за ее пределами. Мы достигли вершины, и я чувствую, что если наши спортивные пути должны были разойтись, то это должно было произойти именно на этой высоте. На том месте, ради которого мы всегда работали и к которому всегда стремились. Ты помог мне вырасти как спортсмену, но, прежде всего, как личности. И что я особенно ценю: я наслаждался самим процессом", - написал Алькарас в социальной сети X.
Алькарасу 22 года. Летом испанец впервые в своей карьере сыграл в финале итогового турнира ATP, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Всего в его активе 24 титула в одиночном разряде, включая шесть побед на турнирах Большого шлема. Также он является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года.
