Жамнов рассказал, когда вернутся Порядин и Коростелев

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил журналистам, что нападающие Павел Порядин и Никита Коростелев из-за травм верхней части тела выбыли из строя минимум до Нового года.
Порядин пропустил два последних матча "Спартака" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, Коростелев не попал в заявку на игру против московского "Динамо", которая состоялась во вторник и завершилась поражением "красно-белых" (0:1).
"Травмы верхней части тела. В строй они вернутся после Нового года. Для нас любая потеря большая. Павел - лидер команды, мотор. Его нам не хватает, равно как и Коростелева, Кина, Вишневского, некоторые еще не выздоровели. Мы ищем разные сочетания. Для нас сейчас не самое легкое время. Когда все выздоровеют, мы преодолеем трудности, все будет нормально. Планируется, что Кин поедет с нами на выезд в Санкт-Петербург и сыграет в каком-то из матчей. Если доктора дадут добро, то Вишневский тоже отправится в поездку", - сказал Жамнов.
