Рейтинг@Mail.ru
Жамнов рассказал, когда вернутся Порядин и Коростелев - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:53 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/zhamnov-2062501589.html
Жамнов рассказал, когда вернутся Порядин и Коростелев
Жамнов рассказал, когда вернутся Порядин и Коростелев - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Жамнов рассказал, когда вернутся Порядин и Коростелев
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил журналистам, что нападающие Павел Порядин и Никита Коростелев из-за травм верхней части тела выбыли РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T22:53:00+03:00
2025-12-16T22:53:00+03:00
хоккей
спорт
павел порядин
никита коростелев
алексей жамнов
континентальная хоккейная лига (кхл)
спартак (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914843555_0:43:1647:969_1920x0_80_0_0_e12cd2037cc30978fd71e40a50f83f54.jpg
/20251216/galimov-2062500871.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914843555_0:0:1415:1061_1920x0_80_0_0_b8704b490cf8da27936e33f64bbb16c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, павел порядин, никита коростелев, алексей жамнов, континентальная хоккейная лига (кхл), спартак (москва)
Хоккей, Спорт, Павел Порядин, Никита Коростелев, Алексей Жамнов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва)
Жамнов рассказал, когда вернутся Порядин и Коростелев

Хоккеисты "Спартака" Порядин и Коростелев выбыли из-за травм до Нового года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПавел Порядин
Павел Порядин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил журналистам, что нападающие Павел Порядин и Никита Коростелев из-за травм верхней части тела выбыли из строя минимум до Нового года.
Порядин пропустил два последних матча "Спартака" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, Коростелев не попал в заявку на игру против московского "Динамо", которая состоялась во вторник и завершилась поражением "красно-белых" (0:1).
"Травмы верхней части тела. В строй они вернутся после Нового года. Для нас любая потеря большая. Павел - лидер команды, мотор. Его нам не хватает, равно как и Коростелева, Кина, Вишневского, некоторые еще не выздоровели. Мы ищем разные сочетания. Для нас сейчас не самое легкое время. Когда все выздоровеют, мы преодолеем трудности, все будет нормально. Планируется, что Кин поедет с нами на выезд в Санкт-Петербург и сыграет в каком-то из матчей. Если доктора дадут добро, то Вишневский тоже отправится в поездку", - сказал Жамнов.
Ансель Галимов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Галимов подписал полноценный контракт с "Динамо"
Вчера, 22:50
 
ХоккейСпортПавел ПорядинНикита КоростелевАлексей ЖамновКХЛ 2025-2026ХК Спартак (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    17.12 17:30
    Уралмаш
    ЦСКА
  • Хоккей
    17.12 19:30
    Сочи
    Металлург Мг
  • Волейбол
    17.12 19:00
    Белогорье
    Динамо Москва
  • Баскетбол
    17.12 19:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
  • Баскетбол
    17.12 22:30
    Партизан
    Виртус
  • Баскетбол
    17.12 22:30
    Баскония
    Монако
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала