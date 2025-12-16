Жамнов рассказал, когда вернутся Порядин и Коростелев

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил журналистам, что нападающие Павел Порядин и Никита Коростелев из-за травм верхней части тела выбыли из строя минимум до Нового года.