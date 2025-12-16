"Даллас" проиграл "Юте" в матче НБА, несмотря на 42 очка 18-летнего Флэгга

Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 140:133 (37:43, 34:32, 21:24, 37:30, 11:4). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Далласа" Купер Флэгг, в активе которого 42 очка. Его одноклубники Пи Джей Вашингтон (25 очков, 13 подборов) и Райан Нембхард (14 очков, 11 передач) оформили дабл-даблы. У "Юты" больше всех очков набрал Кейонте Джордж (37), а Лаури Маркканен сделал дабл-дабл (33 очка, 16 подборов).