"Даллас" проиграл "Юте" в матче НБА, несмотря на 42 очка 18-летнего Флэгга
"Даллас" проиграл "Юте" в матче НБА, несмотря на 42 очка 18-летнего Флэгга
"Даллас" проиграл "Юте" в матче НБА, несмотря на 42 очка 18-летнего Флэгга
"Юта Джаз" одержала победу над "Даллас Маверикс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
солт-лейк-сити
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Юта Джаз" одержала победу над "Даллас Маверикс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 140:133 (37:43, 34:32, 21:24, 37:30, 11:4). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Далласа" Купер Флэгг, в активе которого 42 очка. Его одноклубники Пи Джей Вашингтон (25 очков, 13 подборов) и Райан Нембхард (14 очков, 11 передач) оформили дабл-даблы. У "Юты" больше всех очков набрал Кейонте Джордж (37), а Лаури Маркканен сделал дабл-дабл (33 очка, 16 подборов).
Флэгг, выбранный под первым номером на драфте НБА 2025 года, стал первым 18-летним баскетболистом в истории лиги, набравшим свыше 40 очков в одном матче.
"Юта" (10 побед, 15 поражений) занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Даллас" (10 побед, 17 поражений) идет 12-м.
В следующем матче "Юта" примет "Лос-Анджелес Лейкерс" 19 декабря. "Даллас" тогда же сыграет с "Детройт Пистонс" на домашнем паркете.
Результаты других матчей:
- "Бостон Селтикс" - "Детройт Пистонс" - 105:112 (33:25, 24:28, 24:32, 24:27);
- "Майами Хит" - "Торонто Рэпторс" - 96:106 (22:23, 30:23, 25:28, 19:32);
- "Лос-Анджелес Клипперс" - "Мемфис Гриззлис" - 103:121 (27:25, 21:31, 28:34, 27:31);
- "Денвер Наггетс" - "Хьюстон Рокетс" - 128:125 ОТ (24:30, 34:21, 31:35, 28:31, 11:8).