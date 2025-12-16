Чемпион UFC заявил, что его хотели оклеветать, обвинив в домашнем насилии

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Испанский боец смешанных единоборств (ММА) грузинского происхождения, владеющий поясом UFC в легком весе Илия Топурия у себя в соцсетях выступил с заявлением по семейным проблемам, с которыми он столкнулся в конце 2025 года, и попыткам обвинить его в домашнем насилии.
Ранее не знающий поражений спортсмен сообщил о паузе в выступлениях, после чего UFC анонсировал на январь поединок за временный титул между Джастином Гэтжи (США) и Пэдди Пимблеттом (Великобритания).
«
"Я принял сложное решение временно отказаться от защиты моего титула. Это непросто, но обстоятельства угрожают репутации и семье. В последние месяцы я подвергся серьезному давлению, выдуманным обвинениям и угрозам вымогательства. Любые обвинения в мой адрес не имеют под собой почвы. Справедливость — это вопрос доказательств. Все необходимые документы уже поступили в распоряжение властей, поэтому виновные будут преследоваться за фальсификацию улик, а также присвоение средств и имущества", — рассказал Топурия о предстоящих судебных разбирательствах.
Ранее СМИ сообщали о начале бракоразводного процесса бойца ММА и его супруги, с которой он растил двоих детей.