Чемпион UFC заявил, что его хотели оклеветать, обвинив в домашнем насилии

"Я принял сложное решение временно отказаться от защиты моего титула. Это непросто, но обстоятельства угрожают репутации и семье. В последние месяцы я подвергся серьезному давлению, выдуманным обвинениям и угрозам вымогательства. Любые обвинения в мой адрес не имеют под собой почвы. Справедливость — это вопрос доказательств. Все необходимые документы уже поступили в распоряжение властей, поэтому виновные будут преследоваться за фальсификацию улик, а также присвоение средств и имущества", — рассказал Топурия о предстоящих судебных разбирательствах.