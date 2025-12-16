CAS обязал Норманна выплатить "Ростову" компенсацию

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд Швейцарии не удовлетворил апелляцию Матиаса Норманна и обязал норвежского футболиста выплатить "Ростову" компенсацию за досрочное расторжение контракта без уважительных причин, сообщается в Telegram-канале юридической компании "Клевер Консалт".
В начале апреля Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Норманна виновным в расторжении контракта с "Ростовом" и обязал полузащитника и его тогдашний клуб "Аль-Раед" (Саудовская Аравия) выплатить российской команде более 3 миллионов евро компенсации плюс 5% годовых за нарушение условий соглашения по первоначальному решению Международной федерации футбола (ФИФА).
"Итоговое решение Верховного суда Швейцарии подтвердило правомерность позиции клуба и окончательно завершило спор, который на протяжении длительного времени оставался одним из наиболее резонансных в футбольной практике", - отмечается в заявлении.
Норманн выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2019 года, тогда он перешел в "Ростов" из английского "Брайтона". Последнюю часть российского этапа карьеры полузащитник провел в московском "Динамо", которое в 2022-м арендовало игрока у южан. В августе 2023 года гендиректор столичного клуба Павел Пивоваров сообщил, что футболист покинул Россию из-за беспилотников со стороны Украины. В сентябре CAS также отклонил апелляцию Норманна и "Аль-Раеда" на решение ФИФА о выплате компенсации "бело-голубым".
