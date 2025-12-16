Рейтинг@Mail.ru
Церемония вручения премий The Best от ФИФА: смотреть онлайн 16 декабря
Футбол
 
18:45 16.12.2025
Церемония вручения премий The Best от ФИФА: смотреть онлайн 16 декабря
Церемония вручения премий The Best от ФИФА: смотреть онлайн 16 декабря
Сегодня в Дохе (Катар) состоится ежегодное вручение наград The Best от Международная федерация футбола (ФИФА). РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Футбол, Международная федерация футбола (ФИФА)

Церемония вручения премий The Best от ФИФА: смотреть онлайн 16 декабря

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сегодня в Дохе (Катар) состоится ежегодное вручение наград The Best от Международная федерация футбола (ФИФА).

Во сколько начало

Торжественная церемония начнется в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте ФИФА.

Кто претендует на награду у мужчин

  • Усман Дембеле ("ПСЖ" / Франция);
  • Ашраф Хакими ("ПСЖ" / Марокко);
  • Гарри Кейн ("Бавария" / Англия);
  • Килиан Мбаппе ("Реал" / Франция);
  • Нуну Мендеш ("ПСЖ" / Португалия);
  • Коул Палмер ("Челси" / Англия);
  • Педри ("Барселона" / Испания);
  • Рафинья ("Барселона" / Бразилия);
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль" / Египет);
  • Витинья ("ПСЖ" / Португалия);
  • Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания).
