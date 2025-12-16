https://ria.ru/20251216/ska-drakony-smotret-onlayn-2062365850.html
СКА — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
СКА — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
СКА — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
СКА и "Драконы" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
хоккей
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
шанхайские драконы
анонсы и трансляции матчей
