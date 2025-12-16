"Сибирь" обыграла "Авангард" в матче КХЛ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над омским "Авангардом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Семен Кошелев (20-я и 33-я минуты), шайбы также забросили Антон Косолапов (21) и Чейз Эванс Приски (60). У "Авангарда" отличились Эндрю Потуральски (8), который продлил результативную серию до четырех матчей, и Константин Окулов (40).
16 декабря 2025 • начало в 15:30
Завершен
19:29 • Семен Кошелев
(Anton Kosolapov, Архип Неколенко)
00:44 • Anton Kosolapov
(Тэйлор Бек, Егор Аланов)
12:49 • Семен Кошелев
(Даниил Валитов, Егор Аланов)
59:59 • Чейз Приски
07:57 • Эндрю Потуральски
40:00 • Константин Окулов
(Майкл Маклеод, Дамир Шарипзянов)
"Сибирь", набрав 28 очков, занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Авангард" с 45 очками располагается на третьей строчке.
В следующем матче "Сибирь" 19 декабря примет владивостокский "Адмирал", днем ранее "Авангард" сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком".