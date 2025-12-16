В аэропорту Мюнхена задержали главного тренера "Зенита" вместе с женой

«

"Не знаю, сколько времени нас продержали, заставив заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, принудив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи. Их мы передали приехавшему на выручку приятелю, живущему в Германии. По новым законам, граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300€ за товарную единицу. На рейс мы опоздали, потеряв билеты. Никому до этого не было дела. Естественно, никто нас не ждал и не был предупрежден. Чтобы успеть на следующий рейс, пришлось доплатить большую сумму. Выдохнув, как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда", - добавила супруга тренера.