В аэропорту Мюнхена задержали главного тренера "Зенита" вместе с женой
Футбол
 
11:54 16.12.2025
В аэропорту Мюнхена задержали главного тренера "Зенита" вместе с женой
В аэропорту Мюнхена задержали главного тренера "Зенита" вместе с женой
Тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак и его жена Анна Семак были задержаны в аэропорту Мюнхена. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
В аэропорту Мюнхена задержали главного тренера "Зенита" вместе с женой

Тренера "Зенита" Семака вместе с женой задержали в аэропорту Мюнхена

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак и его жена Анна Семак были задержаны в аэропорту Мюнхена.
По словам Семак, пара прилетела в Мюнхен по медицинским причинам.
"Дальше как в тумане… Полиция, допрос, слово crime, подписи на бумагах в графе "обвиняемый" и ощущение полной беспомощности… Зная по опыту, что в таких ситуациях единственно возможная форма поведения - полное принятие, я молчала и глубоко дышала, доверившись мужу", - написала Семак в личном Telegram-канале.
"Не знаю, сколько времени нас продержали, заставив заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, принудив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи. Их мы передали приехавшему на выручку приятелю, живущему в Германии. По новым законам, граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300€ за товарную единицу. На рейс мы опоздали, потеряв билеты. Никому до этого не было дела. Естественно, никто нас не ждал и не был предупрежден. Чтобы успеть на следующий рейс, пришлось доплатить большую сумму. Выдохнув, как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда", - добавила супруга тренера.
Семак возглавляет "Зенит" с лета 2018 года. Под его руководством команда шесть раз становилась чемпионом России, а также завоевала два Кубка и пять Суперкубков страны. Анна и Сергей Семак состоят в браке с 2008 года.
Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Жена Семака сообщила, что ее чуть не сбила машина
1 декабря, 10:34
 
Футбол
 
