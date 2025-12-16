Испанский теннисист завершил карьеру в 28 лет из-за потери мотивации

"Дорогие друзья, я решил завершить карьеру профессионального теннисиста. Теннис требует огромных усилий и часто доводит тебя до предела, зачастую из-за этого я вел себя неправильно по отношению к окружающим. Я знаю, что все еще молод, но я больше не готов идти на жертвы, которые требуются от игрока элитного уровня. У меня больше нет той жажды побед и мотивации", - написал Сапата-Миральес в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).