Рейтинг@Mail.ru
Испанский теннисист завершил карьеру в 28 лет из-за потери мотивации - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:43 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/sapata-2062478678.html
Испанский теннисист завершил карьеру в 28 лет из-за потери мотивации
Испанский теннисист завершил карьеру в 28 лет из-за потери мотивации - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Испанский теннисист завершил карьеру в 28 лет из-за потери мотивации
Испанский теннисист Бернабе Сапата-Миральес объявил о завершении карьеры в 28 лет из-за потери мотивации. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T19:43:00+03:00
2025-12-16T19:43:00+03:00
теннис
спорт
атр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871951554_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_d8e952db8970f517ad9a630428f9ae4a.jpg
/20251211/tennisist-2061443122.html
атр
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871951554_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_9e42d64076f527f10a04a7bf8179f323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, атр
Теннис, Спорт, АТР
Испанский теннисист завершил карьеру в 28 лет из-за потери мотивации

Бывшая 37-я ракетка мира Сапата завершил карьеру в 28 лет из-за потери мотивации

© ATP TourИспанский теннисист Бернабе Сапата Миральес
Испанский теннисист Бернабе Сапата Миральес - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© ATP Tour
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Испанский теннисист Бернабе Сапата-Миральес объявил о завершении карьеры в 28 лет из-за потери мотивации.
"Дорогие друзья, я решил завершить карьеру профессионального теннисиста. Теннис требует огромных усилий и часто доводит тебя до предела, зачастую из-за этого я вел себя неправильно по отношению к окружающим. Я знаю, что все еще молод, но я больше не готов идти на жертвы, которые требуются от игрока элитного уровня. У меня больше нет той жажды побед и мотивации", - написал Сапата-Миральес в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Сапата-Миральес не выиграл ни одного турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Его наивысшая позиция в рейтинге - 37-я в мае 2023 года. На Открытом чемпионате Франции 2022 года он дошел до четвертого раунда, обыграв по ходу турнира Тейлора Фрица и Джона Изнера.
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Французского теннисиста дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи
11 декабря, 16:58
 
ТеннисСпортАТР
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    17.12 17:30
    Уралмаш
    ЦСКА
  • Хоккей
    17.12 19:30
    Сочи
    Металлург Мг
  • Волейбол
    17.12 19:00
    Белогорье
    Динамо Москва
  • Баскетбол
    17.12 19:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
  • Баскетбол
    17.12 22:30
    Партизан
    Виртус
  • Баскетбол
    17.12 22:30
    Баскония
    Монако
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала