Испанский теннисист завершил карьеру в 28 лет из-за потери мотивации

Испанский теннисист Бернабе Сапата-Миральес объявил о завершении карьеры в 28 лет из-за потери мотивации. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Испанский теннисист Бернабе Сапата-Миральес объявил о завершении карьеры в 28 лет из-за потери мотивации.
"Дорогие друзья, я решил завершить карьеру профессионального теннисиста. Теннис требует огромных усилий и часто доводит тебя до предела, зачастую из-за этого я вел себя неправильно по отношению к окружающим. Я знаю, что все еще молод, но я больше не готов идти на жертвы, которые требуются от игрока элитного уровня. У меня больше нет той жажды побед и мотивации", - написал Сапата-Миральес в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Сапата-Миральес не выиграл ни одного турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР
). Его наивысшая позиция в рейтинге - 37-я в мае 2023 года. На Открытом чемпионате Франции 2022 года он дошел до четвертого раунда, обыграв по ходу турнира Тейлора Фрица
и Джона Изнера
.