"Рома" обыграла "Комо" в заключительном матче 15-го тура Серии А - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:45 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/roma-2062256663.html
"Рома" обыграла "Комо" в заключительном матче 15-го тура Серии А
футбол
спорт
уэсли
рома
комо
серия а (чемпионат италии по футболу)
спорт, уэсли, рома, комо, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Уэсли, Рома, Комо, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Рома" обыграла "Комо" в заключительном матче 15-го тура Серии А

"Рома" победила "Комо" в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Рома" обыграла "Комо" в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, отличился Уэсли (61-я минута).
После 15 туров "Рома" с 30 очками занимает четвертое место в таблице Серии А. "Комо" (24 очка) идет седьмым.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
15 декабря 2025 • начало в 22:45
Завершен
Рома
1 : 0
Комо
61‎’‎ • Уэсли
(Матиас Суле)
