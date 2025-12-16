https://ria.ru/20251216/roma-2062256663.html
"Рома" обыграла "Комо" в заключительном матче 15-го тура Серии А
"Рома" обыграла "Комо" в заключительном матче 15-го тура Серии А - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Рома" обыграла "Комо" в заключительном матче 15-го тура Серии А
"Рома" обыграла "Комо" в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T00:45:00+03:00
2025-12-16T00:45:00+03:00
2025-12-16T00:45:00+03:00
футбол
спорт
уэсли
рома
комо
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081702_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_89851eebb7775b4445842316699e6de8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081702_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_2ee84381acbba7e41d03d3447921f59c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, уэсли, рома, комо, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Уэсли, Рома, Комо, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Рома" обыграла "Комо" в заключительном матче 15-го тура Серии А
"Рома" победила "Комо" в матче чемпионата Италии