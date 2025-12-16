Путин поздравил российских боксеров с золотыми медалями на ЧМ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских боксеров Всеволода Шумкова, Илью Попова, Исмаила Муцольгова, Джамбулата Бижамова, Шарабутдина Атаева, Муслима Гаджимагомедова и Давида Сурова с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира в Дубае, отметив их сильный и волевой характер, а также мастерство и подготовку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.