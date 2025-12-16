Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил российских боксеров с золотыми медалями на ЧМ
10:57 16.12.2025
Путин поздравил российских боксеров с золотыми медалями на ЧМ
Путин поздравил российских боксеров с золотыми медалями на ЧМ
Президент России Владимир Путин поздравил российских боксеров Всеволода Шумкова, Илью Попова, Исмаила Муцольгова, Джамбулата Бижамова, Шарабутдина Атаева,... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
/20251214/boxing-2061967274.html
Путин поздравил российских боксеров с золотыми медалями на ЧМ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских боксеров Всеволода Шумкова, Илью Попова, Исмаила Муцольгова, Джамбулата Бижамова, Шарабутдина Атаева, Муслима Гаджимагомедова и Давида Сурова с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира в Дубае, отметив их сильный и волевой характер, а также мастерство и подготовку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Рад поздравить вас с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA). Сильный и волевой характер, мастерство и отличная подготовка стали главными слагаемыми вашего успеха, позволили вам одолеть в честных поединках достойных соперников, подняться на высшую ступень пьедестала почета. И конечно, поздравляю всю нашу сборную с победой в общекомандном зачете", - говорится в послании.
Президент пожелал спортсменам новых достижений и всего самого доброго.
