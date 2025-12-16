Футболисту ЦСКА Алеррандро не дали премию Пушкаша

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Аргентинский футболист клуба "Индепендьенте" Сантьяго Монтьель обошел бразильского футболиста московского ЦСКА Алеррандро в борьбе за премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую Международной федерацией футбола (ФИФА) за самый красивый гол сезона, сообщает ФИФА в соцсети Х.

Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards пройдет позднее во вторник в Дохе. Лучший гол определили совместно жюри из "легенд ФИФА" и болельщики путем голосования на сайте ФИФА. Алеррандро, выступая в составе бразильского клуба "Витория", 19 августа 2024 года в матче против "Крузейро" в чемпионате Бразилии забил ударом в падении через себя после рикошета от защитника соперников. В феврале 2025 года бразилец стал футболистом ЦСКА.

Монтьель забил гол в ворота "Индепендьенте Ривадавия" ударом через себя 11 мая 2025 года.

На премию претендовали 11 футболистов, в число которых вошли английский полузащитник "Арсенала" Деклан Райс, забивший мадридскому "Реалу" со штрафного в матче Лиги чемпионов в апреле, и испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, который отличился в матче чемпионата Испании против "Эспаньола" в мае 2025 года, забив обводящим ударом из-за пределов штрафной площади в дальний угол.