Футболисту ЦСКА Алеррандро не дали премию Пушкаша
Футбол
 
17:29 16.12.2025
Футболисту ЦСКА Алеррандро не дали премию Пушкаша
Футболисту ЦСКА Алеррандро не дали премию Пушкаша - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Футболисту ЦСКА Алеррандро не дали премию Пушкаша
Аргентинский футболист клуба "Индепендьенте" Сантьяго Монтьель обошел бразильского футболиста московского ЦСКА Алеррандро в борьбе за премию имени Ференца... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
спорт
Футбол, Спорт
Футболисту ЦСКА Алеррандро не дали премию Пушкаша

Монтьель обошел футболиста ЦСКА Алеррандро в борьбе за премию Пушкаша

© Фото : ПФК ЦСКАБразильский нападающий ЦСКА Алеррандро
Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : ПФК ЦСКА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Аргентинский футболист клуба "Индепендьенте" Сантьяго Монтьель обошел бразильского футболиста московского ЦСКА Алеррандро в борьбе за премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую Международной федерацией футбола (ФИФА) за самый красивый гол сезона, сообщает ФИФА в соцсети Х.
Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards пройдет позднее во вторник в Дохе. Лучший гол определили совместно жюри из "легенд ФИФА" и болельщики путем голосования на сайте ФИФА. Алеррандро, выступая в составе бразильского клуба "Витория", 19 августа 2024 года в матче против "Крузейро" в чемпионате Бразилии забил ударом в падении через себя после рикошета от защитника соперников. В феврале 2025 года бразилец стал футболистом ЦСКА.
Джанлуиджи Доннарумма - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Доннарумма впервые стал лучшим вратарем года по версии ФИФА
Вчера, 15:29
Монтьель забил гол в ворота "Индепендьенте Ривадавия" ударом через себя 11 мая 2025 года.
На премию претендовали 11 футболистов, в число которых вошли английский полузащитник "Арсенала" Деклан Райс, забивший мадридскому "Реалу" со штрафного в матче Лиги чемпионов в апреле, и испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, который отличился в матче чемпионата Испании против "Эспаньола" в мае 2025 года, забив обводящим ударом из-за пределов штрафной площади в дальний угол.
По итогам сезона-2023/24 обладателем награды имени Пушкаша стал Алехандро Гарначо, выступавший за английский "Манчестер Юнайтед".
Сборная Аргентины по футболу - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Сборную Аргентины могут исключить из состава участников ЧМ-2026, пишут СМИ
13 декабря, 23:34
 
