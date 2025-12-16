Суд обязал "ПСЖ" выплатить компенсацию Мбаппе

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Парижский суд обязал "Пари Сен-Жермен" компенсировать бывшему футболисту клуба Килиану Мбаппе около 61 миллиона евро за невыплаченные зарплаты и бонусы после его ухода в мадридский "Реал" в 2024 году, сообщает RMC Sport из зала суда.

Спор возник в сентябре 2024 года после перехода Мбаппе в мадридский " Реал " на правах свободного агента. Тогда Французская футбольная лига (LFP) обязала "ПСЖ" перечислить 55 млн евро, а в октябре того же года решение было подтверждено апелляционной комиссией. Впоследствии парижане отказались выполнять постановление и подали ответный иск к организации, оспаривая законность решения. При этом в ходе разбирательств в апреле 2025 года с разрешения суда на счетах команды были арестованы 55 млн евро, однако в мае суд принял сторону клуба и отменил арест средств, который был наложен в рамках "меры предосторожности".

В ноябре 2025 года во время слушаний адвокаты капитана сборной Франции потребовали от "ПСЖ" 263 млн евро из-за отказа переквалифицировать его контракт из срочного в постоянный, несправедливого увольнения, психологического давления и незадекларированной работы, а также за нарушение контракта. "ПСЖ", в свою очередь, потребовал от игрока 440 млн евро за то, что он отклонил предложение "Аль-Хиляля" о переходе на 300 млн евро.

Отмечается, что претензии "ПСЖ" были отклонены в полном объеме. В общей сложности клуб должен выплатить 55 миллионов евро плюс начисленные проценты. Адвокаты Мбаппе выразили удовлетворение решением суда и указывают, что общая сумма задолженности составляет около 61 миллиона евро.