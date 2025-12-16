Рейтинг@Mail.ru
Суд обязал "ПСЖ" выплатить компенсацию Мбаппе - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Футбол
Футбол
 
15:35 16.12.2025 (обновлено: 16:00 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/pszh-2062405564.html
Суд обязал "ПСЖ" выплатить компенсацию Мбаппе
Суд обязал "ПСЖ" выплатить компенсацию Мбаппе - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Суд обязал "ПСЖ" выплатить компенсацию Мбаппе
Парижский суд обязал "Пари Сен-Жермен" компенсировать бывшему футболисту клуба Килиану Мбаппе около 61 миллиона евро за невыплаченные зарплаты и бонусы после... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T15:35:00+03:00
2025-12-16T16:00:00+03:00
футбол
пари сен-жермен (псж)
спорт
франция
килиан мбаппе
реал мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057885913_0:18:1080:626_1920x0_80_0_0_5bfd34d0dbe1006cd67bc868d805bfbc.jpg
/20251215/safonov-2062140679.html
/20251215/real-2062017377.html
франция
пари сен-жермен (псж), спорт, франция, килиан мбаппе, реал мадрид
Футбол, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Спорт, Франция, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид
Суд обязал "ПСЖ" выплатить компенсацию Мбаппе

Суд обязал ПСЖ выплатить компенсацию Мбаппе в размере 61 млн евро

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Соцсети "Реала"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Парижский суд обязал "Пари Сен-Жермен" компенсировать бывшему футболисту клуба Килиану Мбаппе около 61 миллиона евро за невыплаченные зарплаты и бонусы после его ухода в мадридский "Реал" в 2024 году, сообщает RMC Sport из зала суда.
Спор возник в сентябре 2024 года после перехода Мбаппе в мадридский "Реал" на правах свободного агента. Тогда Французская футбольная лига (LFP) обязала "ПСЖ" перечислить 55 млн евро, а в октябре того же года решение было подтверждено апелляционной комиссией. Впоследствии парижане отказались выполнять постановление и подали ответный иск к организации, оспаривая законность решения. При этом в ходе разбирательств в апреле 2025 года с разрешения суда на счетах команды были арестованы 55 млн евро, однако в мае суд принял сторону клуба и отменил арест средств, который был наложен в рамках "меры предосторожности".
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Сафонов объяснил свою пропажу на фотографии "ПСЖ"
Вчера, 14:33
В ноябре 2025 года во время слушаний адвокаты капитана сборной Франции потребовали от "ПСЖ" 263 млн евро из-за отказа переквалифицировать его контракт из срочного в постоянный, несправедливого увольнения, психологического давления и незадекларированной работы, а также за нарушение контракта. "ПСЖ", в свою очередь, потребовал от игрока 440 млн евро за то, что он отклонил предложение "Аль-Хиляля" о переходе на 300 млн евро.
Отмечается, что претензии "ПСЖ" были отклонены в полном объеме. В общей сложности клуб должен выплатить 55 миллионов евро плюс начисленные проценты. Адвокаты Мбаппе выразили удовлетворение решением суда и указывают, что общая сумма задолженности составляет около 61 миллиона евро.
Мбаппе 26 лет. Француз выступал за "ПСЖ" с 2017 по 2024 год. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Мбаппе забил 256 мячей за "ПСЖ" и является рекордсменом команды по этому показателю.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Гол Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Алавес" в матче Ла Лиги
Вчера, 01:22
 
ФутболПари Сен-Жермен (ПСЖ)СпортФранцияКилиан МбаппеРеал Мадрид
 
Матч-центр
 
