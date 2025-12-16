Гран-при Португалии "Формулы-1" вернется в 2027 году

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Гран-при Португалии войдет в календарь чемпионата "Формулы-1" в 2027 и 2028 годах в рамках двухлетнего соглашения с правительством страны, сообщается на официальном сайте гоночной серии.

Гонки пройдут на международном автодроме "Алгарве" в Портимане. Португальский этап заменит Гран-при Нидерландов, который проводится на трассе в Зандворте.

"Интерес и спрос на проведение Гран-при "Формулы-1" сейчас выше, чем когда-либо, поэтому я хочу поблагодарить премьер-министра Луиша Монтенегру, министра экономики и территориальной координации Мануэля Кастро Алмейду, государственного секретаря по туризму, торговле и услугам Педру Машаду, президента Turismo de Portugal Карлоса Абаде, президента туристической ассоциации Алгарве Андре Гомеша и генерального директора и председателя правления автодрома Хаиме Кошту за их поддержку в возвращении "Ф-1" в Португалию", - заявил президент и генеральный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.