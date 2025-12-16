Рейтинг@Mail.ru
Гран-при Португалии "Формулы-1" вернется в 2027 году - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
12:49 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/portugaliya-2062354137.html
Гран-при Португалии "Формулы-1" вернется в 2027 году
Гран-при Португалии "Формулы-1" вернется в 2027 году - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Гран-при Португалии "Формулы-1" вернется в 2027 году
Гран-при Португалии войдет в календарь чемпионата "Формулы-1" в 2027 и 2028 годах в рамках двухлетнего соглашения с правительством страны, сообщается на... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T12:49:00+03:00
2025-12-16T12:49:00+03:00
формула-1
спорт
стефано доменикали
михаэль шумахер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850789656_0:119:2048:1271_1920x0_80_0_0_682913b2a2418a7aa7d86e9fd967549d.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850789656_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_51e27a91809cb5c2f97aef6a263c2783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, стефано доменикали, михаэль шумахер
Формула-1, Спорт, Стефано Доменикали, Михаэль Шумахер
Гран-при Португалии "Формулы-1" вернется в 2027 году

Гран-при Португалии войдет в календарь "Формулы-1" в 2027 и 2028 годах

© пресс-служба команды "Mercedes AMG"Льюис Хэмилтон. Архивное фото
Льюис Хэмилтон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© пресс-служба команды "Mercedes AMG"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Гран-при Португалии войдет в календарь чемпионата "Формулы-1" в 2027 и 2028 годах в рамках двухлетнего соглашения с правительством страны, сообщается на официальном сайте гоночной серии.
Гонки пройдут на международном автодроме "Алгарве" в Портимане. Португальский этап заменит Гран-при Нидерландов, который проводится на трассе в Зандворте.
"Интерес и спрос на проведение Гран-при "Формулы-1" сейчас выше, чем когда-либо, поэтому я хочу поблагодарить премьер-министра Луиша Монтенегру, министра экономики и территориальной координации Мануэля Кастро Алмейду, государственного секретаря по туризму, торговле и услугам Педру Машаду, президента Turismo de Portugal Карлоса Абаде, президента туристической ассоциации Алгарве Андре Гомеша и генерального директора и председателя правления автодрома Хаиме Кошту за их поддержку в возвращении "Ф-1" в Португалию", - заявил президент и генеральный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.
Автодром в Портимане принимал гонки "Формулы-1" в 2020 и 2021 годах в период пандемии коронавируса. Победителем обоих этапов стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступавший за "Мерседес". В 2021 году британец одержал 92-ю победу в карьере и превзошел рекорд Михаэля Шумахера по числу выигранных Гран-при.
 
Формула-1СпортСтефано ДоменикалиМихаэль Шумахер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Баскетбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Автодор
    83
    80
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Комо
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Борнмут
    4
    4
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Бетис
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Эштрела
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Флорида
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Анахайм
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала