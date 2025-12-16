https://ria.ru/20251216/portugaliya-2062354137.html
Гран-при Португалии "Формулы-1" вернется в 2027 году
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Гран-при Португалии войдет в календарь чемпионата "Формулы-1" в 2027 и 2028 годах в рамках двухлетнего соглашения с правительством страны, сообщается на официальном сайте гоночной серии.
Гонки пройдут на международном автодроме "Алгарве" в Портимане. Португальский этап заменит Гран-при Нидерландов, который проводится на трассе в Зандворте.
"Интерес и спрос на проведение Гран-при "Формулы-1" сейчас выше, чем когда-либо, поэтому я хочу поблагодарить премьер-министра Луиша Монтенегру, министра экономики и территориальной координации Мануэля Кастро Алмейду, государственного секретаря по туризму, торговле и услугам Педру Машаду, президента Turismo de Portugal Карлоса Абаде, президента туристической ассоциации Алгарве Андре Гомеша и генерального директора и председателя правления автодрома Хаиме Кошту за их поддержку в возвращении "Ф-1" в Португалию", - заявил президент и генеральный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.
Автодром в Портимане принимал гонки "Формулы-1" в 2020 и 2021 годах в период пандемии коронавируса. Победителем обоих этапов стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступавший за "Мерседес". В 2021 году британец одержал 92-ю победу в карьере и превзошел рекорд Михаэля Шумахера по числу выигранных Гран-при.