МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских ОИ
МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских ОИ
2025-12-16T15:39:00+03:00
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) убрал соревнования спортивных пар в фигурном катании из программы зимних юношеских Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Италии, сообщается на сайте организации.
Всего МОК
исключил 15 дисциплин, среди которых также одиночные смешанные эстафеты (биатлон), хоккей "3 на 3" и смешанные командные соревнования в керлинге.
Юношеские Олимпийские игры 2028 года пройдут в сокращенном, восьмидневном формате с участием около 1 600 спортсменов. В программу войдут восемь новых дисциплин в традиционных видах спорта.
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.