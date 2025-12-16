Рейтинг@Mail.ru
МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских ОИ - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Фигурное катание
 
15:39 16.12.2025
МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских ОИ
МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских ОИ
фигурное катание
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
2025
спорт, международный олимпийский комитет (мок)
Фигурное катание, Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК)
МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских ОИ

МОК убрал соревнования спортивных пар из программы юношеских ОИ-2028

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) убрал соревнования спортивных пар в фигурном катании из программы зимних юношеских Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Италии, сообщается на сайте организации.
Всего МОК исключил 15 дисциплин, среди которых также одиночные смешанные эстафеты (биатлон), хоккей "3 на 3" и смешанные командные соревнования в керлинге.
Юношеские Олимпийские игры 2028 года пройдут в сокращенном, восьмидневном формате с участием около 1 600 спортсменов. В программу войдут восемь новых дисциплин в традиционных видах спорта.
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.
Софья Акатьева - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Акатьева объяснила снятие с чемпионата России
Фигурное катаниеСпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
