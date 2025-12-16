Стоимость Олимпиады-2024 в Париже оценили в 2,8 миллиарда евро, пишут СМИ

ПАРИЖ, 16 дек - РИА Новости. Высшая комиссия по планированию Франции оценила стоимость Олимпийских игр 2024 года в Париже в 2,8 миллиарда евро, сообщает во вторник радиостанция Europe 1.
"Чистая стоимость Олимпийских игр в Париже 2024 года оценивается Высшей комиссией по планированию в 2,8 миллиарда евро", - говорится в материале.
Оценка Комиссии значительно ниже оценки Счетной палаты Франции, которая оценила стоимость ОИ-2024 в 6,6 миллиарда в сентябре 2024 года. Такая крупная разница в центрах объясняется тем, что комиссия учитывает также и позитивный эффект игр на занятость и инфраструктуру Франции, уточняет радиостанция.
Олимпийские игры прошли в Париже в 2024 году с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября. Игры сопровождались скандалом, в частности, из-за церемонии открытия. Огромное количество людей выразили возмущение увиденной на ней пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества. Представители МОК и оргкомитета позже принесли извинения тем людям, чьи чувства могли задеть отдельные сцены из церемонии открытия Олимпиады.
