Рейтинг@Mail.ru
Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 16.12.2025 (обновлено: 14:09 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/minsport-2062368212.html
Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России
Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России
Министерство спорта России поддерживает выдвижение бизнесмена Олега Дерипаски на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T13:32:00+03:00
2025-12-16T14:09:00+03:00
спорт
россия
сочи
олег дерипаска
михаил дегтярев
борис скрынник
фхмр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881094266_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_c199582fe8470446e080be40bbfe66f2.jpg
/20251210/kuzbass-2061190376.html
россия
сочи
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881094266_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_23966b6145854fb23d526b4c3c244abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, сочи, олег дерипаска, михаил дегтярев, борис скрынник, фхмр
Спорт, Россия, Сочи, Олег Дерипаска, Михаил Дегтярев, Борис Скрынник, ФХМР
Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России

Дегтярев: Минспорт поддерживает выдвижение Дерипаски на пост президента ФХМР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Зарина Халимхонова. Министерство спорта России поддерживает выдвижение бизнесмена Олега Дерипаски на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заявил РИА Новости министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Он заявил, что после смерти возглавлявшего с 2009 года федерацию Бориса Скрынника ряд регионов выдвинул на этот пост Бориса Дерипаску. Дегтярев заявил, что министерство спорта поддержит кандидатуру бизнесмена.
«
"Его управленческий опыт, ресурсы и готовность лично участвовать в работе Федерации хоккея с мячом России станут хорошим подспорьем для развития этого традиционного и любимого в нашей стране вида спорта", — добавил министр спорта.
Одной из актуальных задач ФХМР Дегтярев назвал возобновление рабочих отношений с Международной федерацией бенди (FIB) для участия сборных команд России в международных соревнованиях.
Игроки Кузбасса - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Кузбасс" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
10 декабря, 17:45
 
СпортРоссияСочиОлег ДерипаскаМихаил ДегтяревБорис СкрынникФХМР
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Сибирь
    Авангард
    3
    2
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала