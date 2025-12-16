https://ria.ru/20251216/minsport-2062368212.html
Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России
Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России
Министерство спорта России поддерживает выдвижение бизнесмена Олега Дерипаски на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заявил РИА Новости...
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Зарина Халимхонова. Министерство спорта России поддерживает выдвижение бизнесмена Олега Дерипаски на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заявил РИА Новости министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Он заявил, что после смерти возглавлявшего с 2009 года федерацию Бориса Скрынника ряд регионов выдвинул на этот пост Бориса Дерипаску. Дегтярев заявил, что министерство спорта поддержит кандидатуру бизнесмена.
«
"Его управленческий опыт, ресурсы и готовность лично участвовать в работе Федерации хоккея с мячом России станут хорошим подспорьем для развития этого традиционного и любимого в нашей стране вида спорта", — добавил министр спорта.
Одной из актуальных задач ФХМР Дегтярев назвал возобновление рабочих отношений с Международной федерацией бенди (FIB) для участия сборных команд России в международных соревнованиях.