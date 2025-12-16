Квартальнов и Гатиятулин возглавят команду RUS Stars на Матче звезд

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дмитрий Квартальнов из минского "Динамо" и Анвар Гатиятулин из казанского "Ак Барса" будут главными тренерами команды RUS Stars на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года.