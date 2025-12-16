Рейтинг@Mail.ru
Квартальнов и Гатиятулин возглавят команду RUS Stars на Матче звезд
Хоккей
Хоккей
 
14:43 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/match-2062388201.html
Квартальнов и Гатиятулин возглавят команду RUS Stars на Матче звезд
Квартальнов и Гатиятулин возглавят команду RUS Stars на Матче звезд - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Квартальнов и Гатиятулин возглавят команду RUS Stars на Матче звезд
Дмитрий Квартальнов из минского "Динамо" и Анвар Гатиятулин из казанского "Ак Барса" будут главными тренерами команды RUS Stars на Матче звезд Континентальной... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T14:43:00+03:00
2025-12-16T14:43:00+03:00
хоккей
спорт
анвар гатиятулин
дмитрий квартальнов
ак барс
автомобилист
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, анвар гатиятулин, дмитрий квартальнов, ак барс, автомобилист, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Анвар Гатиятулин, Дмитрий Квартальнов, Ак Барс, Автомобилист, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Квартальнов и Гатиятулин возглавят команду RUS Stars на Матче звезд

Квартальнова и Гатиятулина назначили главными тренерами команды RUS Stars

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дмитрий Квартальнов из минского "Динамо" и Анвар Гатиятулин из казанского "Ак Барса" будут главными тренерами команды RUS Stars на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года.
Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7-8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков "Автомобилиста", "Металлурга", челябинского "Трактора" и уфимского "Салавата Юлаева".
Участники Матча звезд ранее были определены посредством голосования болельщиков, СМИ и выбора представителей КХЛ.
Для Квартальнова предстоящее участие в Матче звезд станет пятым в карьере. Ранее он работал на Матчах звезд 2014, 2016, 2017 и 2020 годов. Для Гатиятулина это будет дебют на Матче звезд КХЛ.
Хоккей Спорт Анвар Гатиятулин Дмитрий Квартальнов Ак Барс Автомобилист ХК Динамо (Москва) КХЛ 2025-2026
 
