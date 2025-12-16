Квартальнов и Гатиятулин возглавят команду RUS Stars на Матче звезд

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дмитрий Квартальнов из минского "Динамо" и Анвар Гатиятулин из казанского "Ак Барса" будут главными тренерами команды RUS Stars на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года.
Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7-8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков "Автомобилиста", "Металлурга", челябинского "Трактора" и уфимского "Салавата Юлаева".
Участники Матча звезд ранее были определены посредством голосования болельщиков, СМИ и выбора представителей КХЛ.
Для Квартальнова предстоящее участие в Матче звезд станет пятым в карьере. Ранее он работал на Матчах звезд 2014, 2016, 2017 и 2020 годов. Для Гатиятулина это будет дебют на Матче звезд КХЛ.
