Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:00 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/lokomotiv-dinamo-minsk-smotret-onlayn-2062363330.html
"Локомотив" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
"Локомотив" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Локомотив" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
"Локомотив" и "Динамо Минск" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T18:00:00+03:00
2025-12-16T18:00:00+03:00
хоккей
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
динамо (минск)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017943871_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_bccfee89968135e585e04cadf9b1badc.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017943871_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_d067d49d0826727732563493ab439454.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск), Анонсы и трансляции матчей

"Локомотив" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭпизод матча "Трактор" (Челябинск) - "Локомотив" (Ярославль)
Эпизод матча Трактор (Челябинск) - Локомотив (Ярославль) - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. "Локомотив" и "Динамо Минск" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 16 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 декабря 2025 • начало в 19:00
Закончен (Б)
Локомотив
3 : 21:0
Динамо Минск
02:21 • Yegor Surin
(Георгий Иванов, Рушан Рафиков)
10:12 • Георгий Иванов
(Yegor Surin)
65:01 • Артур Каюмов (П)
17:18 • Ксавье Уэлле
(Алекс Лимож, Тай Смит)
42:25 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Тай Смит)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026Динамо (Минск)Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    17.12 17:30
    Уралмаш
    ЦСКА
  • Хоккей
    17.12 19:30
    Сочи
    Металлург Мг
  • Волейбол
    17.12 19:00
    Белогорье
    Динамо Москва
  • Баскетбол
    17.12 19:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
  • Баскетбол
    17.12 22:30
    Партизан
    Виртус
  • Баскетбол
    17.12 22:30
    Баскония
    Монако
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала