Плющенко на грани: выгонит ли тренер свою самую талантливую фигуристку

Евгений Плющенко излил душу в подробном разговоре с РИА Новости Спорт по поводу конфликта с мамой его самой перспективной ученицы - 14-летней Елены Костылевой. Что может спасти карьеру этой очень крутой фигуристки?

Ее выгоняли все

В воскресенье Лена откатала свое последнее шоу в команде Плющенко. На лице юной фигуристки читалось расстройство, но она старательно прятала его за улыбкой. В этот день должны были пройти переговоры между Евгением и мамой спортсменки Ириной Костылевой - двух непримиримых соперников, за медийной дуэлью которых последние несколько месяцев наблюдает вся страна.

От этого диалога зависело, где продолжит карьеру 14-летняя звездочка. Будучи одним из главных талантов поколения, она к настоящему моменту сменила едва ли не рекордное количество тренерских штабов. Практически все топовые специалисты страны успели соприкоснуться с семейством Костылевых - и все по итогу расставались с ними, перекрестившись напоследок.

Что характерно - ни одно прощание не было вызвано проблемами с самой фигуристкой. Напротив, нет ни одного тренера, кто отзывался бы о ней плохо. Предпоследний тренер Лены - Игорь Лютиков - в интервью РИА Новости хвалил спортсменку и предрекал ей огромное будущее. Позитивно отзывалась о девочке и Этери Тутберидзе, доселе дважды выгонявшая Костылевых.

Но невероятная по своему масштабу скандальная натура "Мамы Иры", как называют ее в публичном пространстве, перекрывает весь позитив. Последние полгода "Ангелы Плющенко" решившие приютить крикливую родительницу с невероятно талантливым ребенком, живут на осадном положении - то полицию на дом вызовут, то каток штурмуют, то с опекой несовершеннолетних разбираться придется. И все это - в лице Ирины Костылевой.

Лена все еще травмирована

Для школы Плющенко Елена Костылева была действительно ценным активом. На данном этапе школа переживает кризис кадров - естественный для любой тренерской группы, но оттого не менее неприятный. У них в достатке хороших, крепких спортсменов, но не хватало такого, с кем можно побеждать конкурентов на голову.

Лена, владеющая несколькими видами ультра-си и мягким скольжением, подходит на эту роль на сто процентов. В "Ангелах" ей стабилизировали сложные прыжки, которыми она владела ранее, и научили новым. Итог совместной работы - победный сезон, завершившийся золотом первенства России среди юниоров. В дебютный же год по этой возрастной категории Елена под руководством Плющенко стала лучшей фигуристкой страны.

Дальше все межсезонье Мама Ира в соцсетях обвиняла группу Плющенко в доведении ее дочери до травм, грозилась то ли уйти из школы, то ли сделать вообще непонятно что.

© Фото : Социальные сети Ирины Костылевой Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина © Фото : Социальные сети Ирины Костылевой Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина

Первая критическая точка наметилась в июле. Тогда по соцсетям поползли видео, на которых женщина, голос которой очень напоминает Ирину Костылеву, натурально осаждает дом семьи Плющенко с полицией, утверждая, что у нее якобы украли дочь. На следующих видео полиция увозит уже эту женщину, а она выскакивает из машины и кричит. В следующих сериях все было еще ужаснее, но заканчивались они, разумеется, мирно. Плющенко не раздувал конфликт, но обращался к уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой "за жестокое обращение" с ребенком

Мама регулярно отмечала в соцсетях, что в "Ангелах Плющенко" с Леной не работают должным образом, а ее прокаты и занятые места становятся хуже и хуже. Несмотря на то, что фигуристка переживает затяжной период различных травм, о которых сама же мама подробно писала в своих соцсетях, требования не ослабевают – ей нужно больше сложных прыжков, тренировочных часов, прокатов программ, больше специалистов по скольжению и другого профиля.

Хотя все это время ребенок пытается восстановиться от повреждений. "Хочу подтвердить, что спортсменка все еще травмирована, - сказал Плющенко РИА Новости. - Когда она приехала из Воронежа, я предложил Лене покататься и попрыгать лутцы и флипы. На что она сказала, что сейчас ей все еще больно. Полноценно тренироваться спортсменка еще не может. На что мама говорит, что у нее на самом деле ничего не болит. Что на самом деле она ленится, а мы ее расхолаживаем".

Безусловно, никто не призывает полностью посадить спортсмена на цепь и не давать прыгать. Даже на шоу команды Плющенко Лена все-таки прыгала - причем не только тройные и двойной аксель, но и четверной (на финальном шоу - успешно). Вряд ли ограниченная нагрузка способна сильно испортить ситуацию. А вот монотонная, многочасовая работа на износ...

© Фото : Социальные сети Елены Костылевой Фигуристка Елена Костылева © Фото : Социальные сети Елены Костылевой Фигуристка Елена Костылева

Итог - Лена завершила этапы юниорского Гран-при с золотом и серебром. Точно такой же график был и в прошлом сезоне. Она все еще фаворитка сезона в своей возрастной группе - даже с учетом сильных соперниц, даже при условии травм. И даже если программы Лены действительно на данном этапе не выкатаны на максимум.

По-настоящему изменилось с прошлого сезона лишь одно - комфорт, стабильность и, возможно, даже безопасность юной спортсменки. Год назад она была любимицей своего тренерского штаба, а теперь не по своей вине находится на распутье. Минские переговоры с Мамой Ирой команда Плющенко отменила - разумеется, после очередного выпада родительницы в соцсетях (на сей раз - на почве того, что Лене якобы своевременно не присвоили разряд КМС).