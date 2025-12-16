Рейтинг@Mail.ru
Плющенко на грани: выгонит ли тренер свою самую талантливую фигуристку - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
18:45 16.12.2025
Плющенко на грани: выгонит ли тренер свою самую талантливую фигуристку
Плющенко на грани: выгонит ли тренер свою самую талантливую фигуристку - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Плющенко на грани: выгонит ли тренер свою самую талантливую фигуристку
Евгений Плющенко излил душу в подробном разговоре с РИА Новости Спорт по поводу конфликта с мамой его самой перспективной ученицы - 14-летней Елены Костылевой... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
фигурное катание
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
Влад Жуков
Влад Жуков
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание)
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание), Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт

Плющенко на грани: выгонит ли тренер свою самую талантливую фигуристку

© РИА НовостиЕлена Костылева и Евгений Плющенко
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзен
Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Евгений Плющенко излил душу в подробном разговоре с РИА Новости Спорт по поводу конфликта с мамой его самой перспективной ученицы - 14-летней Елены Костылевой. Что может спасти карьеру этой очень крутой фигуристки?

Ее выгоняли все

В воскресенье Лена откатала свое последнее шоу в команде Плющенко. На лице юной фигуристки читалось расстройство, но она старательно прятала его за улыбкой. В этот день должны были пройти переговоры между Евгением и мамой спортсменки Ириной Костылевой - двух непримиримых соперников, за медийной дуэлью которых последние несколько месяцев наблюдает вся страна.
От этого диалога зависело, где продолжит карьеру 14-летняя звездочка. Будучи одним из главных талантов поколения, она к настоящему моменту сменила едва ли не рекордное количество тренерских штабов. Практически все топовые специалисты страны успели соприкоснуться с семейством Костылевых - и все по итогу расставались с ними, перекрестившись напоследок.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигуристка Елена Костылева
Фигуристка Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигуристка Елена Костылева
Что характерно - ни одно прощание не было вызвано проблемами с самой фигуристкой. Напротив, нет ни одного тренера, кто отзывался бы о ней плохо. Предпоследний тренер Лены - Игорь Лютиков - в интервью РИА Новости хвалил спортсменку и предрекал ей огромное будущее. Позитивно отзывалась о девочке и Этери Тутберидзе, доселе дважды выгонявшая Костылевых.
Но невероятная по своему масштабу скандальная натура "Мамы Иры", как называют ее в публичном пространстве, перекрывает весь позитив. Последние полгода "Ангелы Плющенко" решившие приютить крикливую родительницу с невероятно талантливым ребенком, живут на осадном положении - то полицию на дом вызовут, то каток штурмуют, то с опекой несовершеннолетних разбираться придется. И все это - в лице Ирины Костылевой.
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Выглядели терпилами": Плющенко — впервые о деталях главного конфликта года
15 декабря, 13:45

Лена все еще травмирована

Для школы Плющенко Елена Костылева была действительно ценным активом. На данном этапе школа переживает кризис кадров - естественный для любой тренерской группы, но оттого не менее неприятный. У них в достатке хороших, крепких спортсменов, но не хватало такого, с кем можно побеждать конкурентов на голову.
Лена, владеющая несколькими видами ультра-си и мягким скольжением, подходит на эту роль на сто процентов. В "Ангелах" ей стабилизировали сложные прыжки, которыми она владела ранее, и научили новым. Итог совместной работы - победный сезон, завершившийся золотом первенства России среди юниоров. В дебютный же год по этой возрастной категории Елена под руководством Плющенко стала лучшей фигуристкой страны.
Дальше все межсезонье Мама Ира в соцсетях обвиняла группу Плющенко в доведении ее дочери до травм, грозилась то ли уйти из школы, то ли сделать вообще непонятно что.
© Фото : Социальные сети Ирины КостылевойМама фигуристки Елены Костылевой Ирина
Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Социальные сети Ирины Костылевой
Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина
Первая критическая точка наметилась в июле. Тогда по соцсетям поползли видео, на которых женщина, голос которой очень напоминает Ирину Костылеву, натурально осаждает дом семьи Плющенко с полицией, утверждая, что у нее якобы украли дочь. На следующих видео полиция увозит уже эту женщину, а она выскакивает из машины и кричит. В следующих сериях все было еще ужаснее, но заканчивались они, разумеется, мирно. Плющенко не раздувал конфликт, но обращался к уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой "за жестокое обращение" с ребенком
Мама регулярно отмечала в соцсетях, что в "Ангелах Плющенко" с Леной не работают должным образом, а ее прокаты и занятые места становятся хуже и хуже. Несмотря на то, что фигуристка переживает затяжной период различных травм, о которых сама же мама подробно писала в своих соцсетях, требования не ослабевают – ей нужно больше сложных прыжков, тренировочных часов, прокатов программ, больше специалистов по скольжению и другого профиля.
Хотя все это время ребенок пытается восстановиться от повреждений. "Хочу подтвердить, что спортсменка все еще травмирована, - сказал Плющенко РИА Новости. - Когда она приехала из Воронежа, я предложил Лене покататься и попрыгать лутцы и флипы. На что она сказала, что сейчас ей все еще больно. Полноценно тренироваться спортсменка еще не может. На что мама говорит, что у нее на самом деле ничего не болит. Что на самом деле она ленится, а мы ее расхолаживаем".
Безусловно, никто не призывает полностью посадить спортсмена на цепь и не давать прыгать. Даже на шоу команды Плющенко Лена все-таки прыгала - причем не только тройные и двойной аксель, но и четверной (на финальном шоу - успешно). Вряд ли ограниченная нагрузка способна сильно испортить ситуацию. А вот монотонная, многочасовая работа на износ...
© Фото : Социальные сети Елены КостылевойФигуристка Елена Костылева
Фигуристка Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Социальные сети Елены Костылевой
Фигуристка Елена Костылева
Итог - Лена завершила этапы юниорского Гран-при с золотом и серебром. Точно такой же график был и в прошлом сезоне. Она все еще фаворитка сезона в своей возрастной группе - даже с учетом сильных соперниц, даже при условии травм. И даже если программы Лены действительно на данном этапе не выкатаны на максимум.
По-настоящему изменилось с прошлого сезона лишь одно - комфорт, стабильность и, возможно, даже безопасность юной спортсменки. Год назад она была любимицей своего тренерского штаба, а теперь не по своей вине находится на распутье. Минские переговоры с Мамой Ирой команда Плющенко отменила - разумеется, после очередного выпада родительницы в соцсетях (на сей раз - на почве того, что Лене якобы своевременно не присвоили разряд КМС).
Плющенко говорит, что все еще готов работать с Леной, но уже не может коммуницировать с ее мамой. А еще - что по соглашению с Училищем Олимпийского резерва (УОР), к которому приписана Елена, "Ангелы" обязаны предоставить ей определенные тренировочные условия (куда менее щедрые, чем были до этого) до конца текущего сезона. И школа не нарушит договоренности. Что будет дальше - не знает никто.
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Плющенко выдохся? Чемпион решил закончить войну с мамой Лены Костылевой
8 декабря, 20:08
 
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)Авторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Заголовок открываемого материала