Корешков стал главным тренером "Трактора"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Казахстанский специалист Евгений Корешков назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор", Казахстанский специалист Евгений Корешков назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор", сообщается в Telegram-канале челябинской команды.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26. 17 ноября канадец Бенуа Гру покинул пост главного тренера "Трактора", исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен его соотечественник Рафаэль Рише, который 8 декабря также покинул команду.

"На протяжении последней недели все болельщики "Трактора" ждали назначения нового главного тренера. Сегодня мы рады объявить, что до конца нынешнего сезона им будет Евгений Корешков. Этот наставник почти месяц работает с основным составом, хорошо знает имеющихся в распоряжении хоккеистов и готов в ближайшее время наладить игру и, соответственно, результаты. Амбициозность Евгения Геннадьевича подкрепляется опытом, поэтому выбор пал именно на его кандидатуру. Удачи и успехов!" - заявил генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков.

Корешкову 55 лет. Он работает в "Тракторе" с ноября 2025 года, когда вошел в тренерский штаб Рише. В качестве игрока Корешков дважды становился чемпионом России и победителем Евролиги, по разу - обладателем Кубка страны и Суперкубка Европы.