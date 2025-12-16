Рейтинг@Mail.ru
Корешков стал главным тренером "Трактора"
Хоккей
Хоккей
 
13:42 16.12.2025 (обновлено: 13:52 16.12.2025)
Корешков стал главным тренером "Трактора"
Корешков стал главным тренером "Трактора" - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Корешков стал главным тренером "Трактора"
Казахстанский специалист Евгений Корешков назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
хоккей
спорт
трактор
евгений корешков
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, трактор, евгений корешков, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Трактор, Евгений Корешков, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Корешков стал главным тренером "Трактора"

Корешкова назначили на пост главного тренера "Трактора"

Евгений Корешков
Евгений Корешков - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Евгений Корешков. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Казахстанский специалист Евгений Корешков назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор", сообщается в Telegram-канале челябинской команды.
Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26. 17 ноября канадец Бенуа Гру покинул пост главного тренера "Трактора", исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен его соотечественник Рафаэль Рише, который 8 декабря также покинул команду.
"На протяжении последней недели все болельщики "Трактора" ждали назначения нового главного тренера. Сегодня мы рады объявить, что до конца нынешнего сезона им будет Евгений Корешков. Этот наставник почти месяц работает с основным составом, хорошо знает имеющихся в распоряжении хоккеистов и готов в ближайшее время наладить игру и, соответственно, результаты. Амбициозность Евгения Геннадьевича подкрепляется опытом, поэтому выбор пал именно на его кандидатуру. Удачи и успехов!" - заявил генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков.
Корешкову 55 лет. Он работает в "Тракторе" с ноября 2025 года, когда вошел в тренерский штаб Рише. В качестве игрока Корешков дважды становился чемпионом России и победителем Евролиги, по разу - обладателем Кубка страны и Суперкубка Европы.
За тренерскую карьеру Корешков работал в "Металлурге-2", "Стальных лисах", "Барысе", ЦСКА и СКА. С московскими армейцами становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022). Первый трофей как главный тренер Корешков завоевал с молодежной командой "Металлурга", выиграв Кубок Харламова (2010). С 2010 по 2015 год он был ассистентом Валерия Брагина в сборной России U-20, с которой выиграл чемпионат мира (2011).
Логотип Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Объявлены составы команд на Матч звезд КХЛ 2026 года
9 декабря, 16:15
 
ХоккейСпортТракторЕвгений КорешковКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
