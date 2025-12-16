Рейтинг@Mail.ru
"Сан-Паулу" обязали выплатить компенсацию болельщику
Футбол
 
17:17 16.12.2025 (обновлено: 17:24 16.12.2025)
"Сан-Паулу" обязали выплатить компенсацию болельщику
"Сан-Паулу" обязали выплатить компенсацию болельщику - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Сан-Паулу" обязали выплатить компенсацию болельщику
Третий гражданский суд Бутантана обязал бразильский клуб "Сан-Паулу" и Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) временно выплачивать ежемесячную... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
футбол
спорт
сан-паулу
конмебол
вокруг спорта
/20251216/pszh-2062405564.html
Новости
спорт, сан-паулу, конмебол, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Сан-Паулу, КОНМЕБОЛ, Вокруг спорта
"Сан-Паулу" обязали выплатить компенсацию болельщику

"Сан-Паулу" обязали выплатить компенсацию пострадавшему во время игры болельщику

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Третий гражданский суд Бутантана обязал бразильский клуб "Сан-Паулу" и Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) временно выплачивать ежемесячную компенсацию морального и материального ущерба болельщику Ивану Безерре да Силве, пострадавшему от обломившейся на стадионе металлической пластины, сообщает CNN Brasil.
Инцидент произошел в мае во время матча Кубка Либертадорес на расположенном в Сан-Паулу стадионе "Морумби". По ходу встречи от арены откололась металлическая пластина и ударила болельщика и двух его сыновей. Да Силва перенес операцию из-за черепно-мозговой травмы, хирургическое вмешательство также потребовалось одному из его сыновей.
Прошедшее в понедельник судебное заседание обязало "Сан-Паулу" и КОНМЕБОЛ ежемесячно выплачивать пострадавшим около 8000 реалов (более 1200 евро). Отмечается, что семье предоставили возможность бесплатной юридической помощи, поскольку да Силва утратил трудоспособность.
«
"Произошедшее было не случайностью, а серьезным нарушением с точки зрения безопасности. Иван прибыл на стадион здоровым, имеющим возможность работать и содержать свою семью. Он покинул стадион с необратимыми неврологическими повреждениями, неспособным вернуться к своей профессии и находящимся в критическом финансовом положении", - заявил адвокат семьи Эдуардо Барбоса.
Назначенная судом ежемесячная компенсация должна выплачиваться до пятого рабочего дня каждого месяца начиная с момента уведомления о принятом решении. В случае несоблюдения установлен ежедневный штраф в размере 150 евро, первоначально ограниченный суммарно 15 тысячами евро. Эти меры действуют до нового судебного разбирательства или окончательного решения по делу.
Футболист ФК ПСЖ Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Суд обязал "ПСЖ" выплатить компенсацию Мбаппе
Вчера, 15:35
 
ФутболСпортСан-ПаулуКОНМЕБОЛВокруг спорта
 
