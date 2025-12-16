Георгиев рассказал об адаптации после переезда в Россию из НХЛ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Голкипер московского "Спартака" Александр Георгиев заявил, что первые две недели после переезда из Северной Америки в Россию прошли для него тяжело.
"Спартак" в ноябре подписал с Георгиевым двухлетний контракт. Ранее он был выставлен клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сейбрз" на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.
«
"Благодарен команде, легко влился в коллектив. У меня со всеми отличные отношения, а нескольких игроков я и ранее знал. Например, Германа Рубцова, Александра Пашина, Джоуи Кина, Михаила Мальцева. Надеюсь, что период адаптации прошел. Первый матч за "Спартак" у меня был спустя пять дней после перелета в Москву, пытался акклиматизироваться. Первые две недели прошли тяжело, но пауза в чемпионате мне помогла. Надеюсь, дальше будет полный режим сезона. Я всегда сам от себя ждал высоких результатов, поэтому для меня нет ничего нового в том, что у болельщиков имеются высокие ожидания от моей игры. Стараюсь проводить хорошую работу, а не фокусироваться на том, что происходит со стороны", - сказал Георгиев журналистам.
"Спартак" обыграл "Ладу" в первом матче Георгиева в КХЛ
29 ноября, 19:27
«
"Уже отметил некоторые отличия в игре по сравнению с тем, что есть в НХЛ, отличия в правилах. Например, нюансы игры в спецбригадах, правило "трех секунд" в трапеции за воротами. Стараюсь быстро узнать у партнеров эти нюансы, привыкнуть ко всему. Площадки отличаются. Во всем остальном вроде бы то же самое", - добавил он.
Георгиеву 29 лет. Он перешел в "Баффало" в сентябре и провел за команду четыре предсезонных матча. По ходу прошлого сезона россиянин перешел в "Сан-Хосе Шаркс" из "Колорадо Эвеланш". Также в НХЛ он представлял "Нью-Йорк Рейнджерс". Суммарно в регулярных чемпионатах лиги Георгиев провел 303 встречи и одержал 151 победу. В составе сборной России он становился бронзовым призером чемпионата мира.
Жамнов поделился мнением о подписании вратаря Георгиева
25 ноября, 23:46