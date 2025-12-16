Георгиев рассказал об адаптации после переезда в Россию из НХЛ

«

"Уже отметил некоторые отличия в игре по сравнению с тем, что есть в НХЛ, отличия в правилах. Например, нюансы игры в спецбригадах, правило "трех секунд" в трапеции за воротами. Стараюсь быстро узнать у партнеров эти нюансы, привыкнуть ко всему. Площадки отличаются. Во всем остальном вроде бы то же самое", - добавил он.