"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в "зеленом дерби" КХЛ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла во вторник в Казани, закончилась победой гостей со счетом 6:3 (3:1, 1:1, 2:1). У победителей шайбы забросили Семен Терехов (6-я минута), Кирилл Семенов (18), Александр Хмелевский (19), Дмитрий Яшкин (34), Артемий Князев (46) и Дмитрий Кателевский (58). В составе гостей отличились Денис Ян (7), Девин Броссо (38) и Артем Горшков (57).

"Ак Барс" повел в "зеленом дерби" в рамках КХЛ сезона-2025/26 со счетом 3-1.

"Ак Барс" с 50 очками занимает вторую позицию в таблице Восточной конференции, где "Салават Юлаев" (31 очко) идет девятым.