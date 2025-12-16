Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в "зеленом дерби" КХЛ
Хоккей
 
21:30 16.12.2025
"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в "зеленом дерби" КХЛ
"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в "зеленом дерби" КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.12.2025
спорт, кирилл семёнов, александр хмелевский, дмитрий яшкин, ак барс, салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в "зеленом дерби" КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в "зеленом дерби" в рамках КХЛ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Казани, закончилась победой гостей со счетом 6:3 (3:1, 1:1, 2:1). У победителей шайбы забросили Семен Терехов (6-я минута), Кирилл Семенов (18), Александр Хмелевский (19), Дмитрий Яшкин (34), Артемий Князев (46) и Дмитрий Кателевский (58). В составе гостей отличились Денис Ян (7), Девин Броссо (38) и Артем Горшков (57).
"Ак Барс" повел в "зеленом дерби" в рамках КХЛ сезона-2025/26 со счетом 3-1.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Ак Барс
6 : 3
Салават Юлаев
05:31 • Семен Терехов
(Никита Лямкин, Брэндон Биро)
17:17 • Кирилл Семенов
(Александр Барабанов)
18:49 • Александр Хмелевский
(Mitchell Miller, Никита Лямкин)
33:02 • Дмитрий Яшкин
(Александр Барабанов, Артемий Князев)
45:48 • Артемий Князев
(Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин)
57:35 • Дмитрий Кателевский
(Михаил Фисенко, Илья Карпухин)
06:26 • Деннис Ян
(Джек Родвальд, Девин Броссо)
37:51 • Девин Броссо
(Деннис Ян, Антон Берлев)
57:00 • Artyom Gorshkov
"Ак Барс" с 50 очками занимает вторую позицию в таблице Восточной конференции, где "Салават Юлаев" (31 очко) идет девятым.
В следующем матче казанская команда 18 декабря на выезде сыграет с петербургским СКА, а уфимцы в тот же день в гостях встретятся с череповецкой "Северсталью".
ЦСКА третий раз в сезоне обыграл "Ладу" в КХЛ
