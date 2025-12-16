https://ria.ru/20251216/khokkey-2062370645.html
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет в Финляндии
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет в финских городах Тампере и Турку, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF). РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет в Финляндии
