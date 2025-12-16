Рейтинг@Mail.ru
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет в Финляндии
Хоккей
 
13:40 16.12.2025
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет в Финляндии
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет в Финляндии - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет в Финляндии
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет в финских городах Тампере и Турку, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF). РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет в Финляндии

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет в Тампере и Турку

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Молодежный чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет в финских городах Тампере и Турку, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Финляндия в седьмой раз в истории станет хозяйкой турнира. Мировое первенство среди игроков не старше 20 лет пройдет с 26 декабря 2027 года по 5 января 2028 года.
Также Финляндия совместно с Латвией готовит заявку на проведение взрослого чемпионата мира в 2030 году. Решение о месте проведения турнира будет принято конгрессом IIHF в 2026 году.
Российские сборные отстранены от соревнований под эгидой IIHF с февраля 2022 года.
Хоккеисты сборной России радуются заброшенной шайбе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Эдмонтоне
19 ноября, 22:50
 
