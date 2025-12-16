Рейтинг@Mail.ru
Георгиев рассказал о ходе переговоров со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Хоккей
 
23:01 16.12.2025
Георгиев рассказал о ходе переговоров со "Спартаком"
Георгиев рассказал о ходе переговоров со "Спартаком"
Голкипер московского "Спартака" Александр Георгиев признался, что переговоры с "красно-белыми" перед подписанием контракта шли позитивно, а также заявил, что... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
хоккей
спорт
александр георгиев
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
Георгиев рассказал о ходе переговоров со "Спартаком"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Голкипер московского "Спартака" Александр Георгиев признался, что переговоры с "красно-белыми" перед подписанием контракта шли позитивно, а также заявил, что был рад получить предложение от московского клуба.
"Спартак" в ноябре подписал с Георгиевым двухлетний контракт. Ранее он был выставлен клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сейбрз" на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.
«
"Были рабочие моменты, переговоры. Мне хотелось попасть в лучшее для себя место, помогать команде с самого первого дня. Был рад, что "Спартак" оказался во мне заинтересован, агент провел хорошую работу. Был рад получить предложение, которое всех устраивало", - сказал Георгиев журналистам.
Георгиеву 29 лет. Он перешел в "Баффало" в сентябре и провел за команду четыре предсезонных матча. По ходу прошлого сезона россиянин перешел в "Сан-Хосе Шаркс" из "Колорадо Эвеланш". Также в НХЛ он представлял "Нью-Йорк Рейнджерс". Суммарно в регулярных чемпионатах лиги Георгиев провел 303 встречи и одержал 151 победу. В составе сборной России он становился бронзовым призером чемпионата мира.
