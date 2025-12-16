Георгиев рассказал о ходе переговоров со "Спартаком"

«

"Были рабочие моменты, переговоры. Мне хотелось попасть в лучшее для себя место, помогать команде с самого первого дня. Был рад, что "Спартак" оказался во мне заинтересован, агент провел хорошую работу. Был рад получить предложение, которое всех устраивало", - сказал Георгиев журналистам.