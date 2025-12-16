Галимов подписал полноценный контракт с "Динамо"

"Дерби особенное, но главное - победа. Перед игрой общался с тренерским штабом, меня успокаивали, чтобы во время матча у меня на эмоциях не тряслись руки и чтобы я не пытался объять необъятное. Встретился также перед дерби с Рафиком Хабибулловичем (Якубовым), и он мне сказал: "Чтобы у тебя не было мандража, мы с тобой подписываем полноценный контракт". Контракт рассчитан до конца этого сезона", - сказал Галимов.

"У нас надежно сыграл вратарь, мы не дали "Спартаку" почувствовать игру, не дали почувствовать настроение. Я очень уважаю "Спартак" всем сердцем, не буду говорить ничего об этой команде. Тем более что играю в другом клубе. Но против "Спартака" игралось комфортно. После второго периода тренеры сказали нам, что свое мы забьем. Главное - не дать сопернику почувствовать возможность забить нам. Мы делали правильную работу, не терялись в средней зоне", - добавил хоккеист.

Также форвард высказался о реакции болельщиков на его возвращение в "Динамо". Галимов выступал за команду с 2015 по 2017 год. "Что касается адаптации в "Динамо", то я вернулся домой. В "Динамо" меня хорошо встретили. Со многими в клубе я знаком. Что касается болельщиков, то мне передали, что есть неоднозначное мнение обо мне. Но у меня не было такого, что, играя против "Динамо", я особенно эмоционально праздновал голы. У меня за карьеру не так много голов, до Овечкина мне далеко, и я помню каждую свою шайбу", - отметил хоккеист.