Хоккей
 
22:50 16.12.2025
Галимов подписал полноценный контракт с "Динамо"
Галимов подписал полноценный контракт с "Динамо"
© Соцсети "Авангарда"Ансель Галимов
Ансель Галимов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Соцсети "Авангарда"
Ансель Галимов. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккеист московского "Динамо" Ансель Галимов сообщил журналистам, что подписал полноценный контракт с "бело-голубыми".
Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее Галимов пополнил состав "Динамо", подписав пробный контракт с клубом. До перехода в московскую команду форвард был игроком омского "Авангарда". "Динамо" во вторник на своей площадке обыграло "Спартак" в столичном дерби (1:0).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
1 : 0
Спартак Москва
43:18 • Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Дерби особенное, но главное - победа. Перед игрой общался с тренерским штабом, меня успокаивали, чтобы во время матча у меня на эмоциях не тряслись руки и чтобы я не пытался объять необъятное. Встретился также перед дерби с Рафиком Хабибулловичем (Якубовым), и он мне сказал: "Чтобы у тебя не было мандража, мы с тобой подписываем полноценный контракт". Контракт рассчитан до конца этого сезона", - сказал Галимов.
Галимов в сезоне-2019/20 и с 2023 по 2025 годы выступал за "красно-белых".
"У нас надежно сыграл вратарь, мы не дали "Спартаку" почувствовать игру, не дали почувствовать настроение. Я очень уважаю "Спартак" всем сердцем, не буду говорить ничего об этой команде. Тем более что играю в другом клубе. Но против "Спартака" игралось комфортно. После второго периода тренеры сказали нам, что свое мы забьем. Главное - не дать сопернику почувствовать возможность забить нам. Мы делали правильную работу, не терялись в средней зоне", - добавил хоккеист.
Также форвард высказался о реакции болельщиков на его возвращение в "Динамо". Галимов выступал за команду с 2015 по 2017 год. "Что касается адаптации в "Динамо", то я вернулся домой. В "Динамо" меня хорошо встретили. Со многими в клубе я знаком. Что касается болельщиков, то мне передали, что есть неоднозначное мнение обо мне. Но у меня не было такого, что, играя против "Динамо", я особенно эмоционально праздновал голы. У меня за карьеру не так много голов, до Овечкина мне далеко, и я помню каждую свою шайбу", - отметил хоккеист.
