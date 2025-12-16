"Чабанил и таскал мешки": лучший боксер мира — о "гелике", Gucci и мечте

Почему люди из села более воспитанные, чем городские? Неужели отказаться от драки — плохо? Что значит "Лада" для дагестанца? Трехкратный чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов откровенно ответил на вопросы РИА Новости Спорт.

"Отходил от поражения неделями"

— "Трехкратный чемпион мира" — как теперь не поймать звездную болезнь?

— Надо все начинать заново, держать себя в форме, чтобы другие не догнали. Если поймаю "звездочку", будет нехорошо.

— Был момент, когда она была?

— Возможно. Поведение, дисциплина, режим немного пострадали. Почувствовал это, когда другие начали наступать сзади. Сразу осознал, что надо больше работать.

— Сейчас вы дисциплинированный спортсмен?

— Не скажу, что соблюдаю режим идеально. Это невозможно. Но когда идет серьезный этап подготовки, ничего не нарушаю. Когда же соревнований нет, могу себе позволить посидеть до двенадцати, до часу, отдохнуть.

© Федерация бокса России Муслим Гаджимагомедов © Федерация бокса России Муслим Гаджимагомедов

— Нет ощущения, что пора бы уже брать золото Олимпиады?

— Много чего хочется. Двигаемся поэтапно, но в ту сторону мы идем.

— Серебро Токио-2020 воспринимаете как победу или проигрыш?

— Между золотой и серебряной медалью очень большая разница. Для меня второе место — ни туда, ни сюда. Обидное. Отходил недели две-три. Из этого состояния помог выйти отдых и дальнейшие тренировки. Сейчас уже смирился.

— Очевидно, что было желание отыграться в 2024 году.

— Конечно! Мотивация была. Но, если так случилось, что нас не допустили, значит выдержим. Я был главным фаворитом той Олимпиады, и чемпионом стал тот, кого я обыграл за год до этого. Мне он был по силам. Но ничего страшного, бывает.

"Драться будешь? — Буду"

— В детстве часто хулиганили и дрались?

— Хватало (улыбается). Раньше даже просто так дрались. Старший мог подвести ровесника: "Будешь с ним драться?". Тот говорит: "Буду". Ну и я, конечно, соглашался. Не откажусь же.

— Родителей в школу вызывали?

— Такого не было. Примерным учеником не был, но шалости присутствовали. По оценкам двойки, тройки, четверки. Детство у меня было хорошее. В разных странах был, местах, но так, как в горах, нигде себя не ощущал. Лучше всего там: очень красиво, спокойно.

— По хозяйству помогали?

— Конечно. Корову подоить - нет, но чабанил. С утра до вечера следил за коровами и овцами. В селе так принято: семьи, у кого есть животные, составляют очередь для выпаса. Телефонов тогда не было, поэтому я часто сидел и что-то вырезал из дерева, рисовал. Так проходили дни.

— Какую роль в вашей жизни играют родители?

— Это для нас все. Самое ценное. До сих пор учат, подсказывают. Без них я бы не добился такого результата.

— Нет такого, что: "Я уже вырос, сам все знаю"?

— У меня такого права нет. И наругать сейчас могут: за то, что поздно пришел домой, за то, что езжу быстро, что-то не так сделал. Папа не спит, пока я домой не приду.

— Отличается такое воспитание от городского?

— Люди из села более воспитанные. Там остались традиции, ценности, а в городе не совсем. Конечно, есть и хорошие ребята, которые со своими обычаями, но, в любом случае, в селах этого больше. Цивилизация до туда не дошла.

— Вы все равно переехали в город. Не было соблазнов?

— Всегда старался держаться в стороне, хотя были люди, кто пытался склонить. Но все равно больше тех, кто подсказывал, что этого делать не стоит. Поэтому слушал их и занимался спортом.

— На Кавказе горячие нравы. Как люди решают конфликты в Дагестане: чаще на словах или дракой?

— По-разному. Но, как говорит наш главнокомандующий: "Если драка неизбежна, бить надо первым".

© Федерация бокса России Муслим Гаджимагомедов © Федерация бокса России Муслим Гаджимагомедов

"Конора я бы победил"

— Первые деньги заработали в качестве призовых?

— В семнадцать лет стал победителем первенства России, накопил и купил себе "Ладу-2114".

— Не хотелось сразу Mercedes?

— Такой возможности не было. Я и "Ладе" был очень рад и горд.

— Подрабатывать не приходилось?

— Иногда трудился разнорабочим. Бывало, кому-то с огородом надо было помочь, кому-то мешок цемента на восьмой этаж поднять. Нелегко было совмещать с тренировками. Но я работал после утреннего занятия, а ночью была возможность спать.

— Вы бережливый человек или вас может захватить необдуманное желание пошопиться?

— Может захватить (смеется). Нравятся одежда, машины.

— Есть автомобиль мечты?

— Не знаю. У меня несколько машин. Хотел Gelandewagen - он у меня есть, очень нравится. Есть "Мерседес" GT 663. Хотел BMW М5, но я ее продал.

— Бренды носите или считаете это лишним?

— Это не лишнее, мне нравится. Люблю Dolce Gabbana, Gucci, Louis Vuitton.

— Как покупаете, если в России эти магазины сейчас закрыты?

— Через байеров или в Дубае. После интервью тоже пойду в Dubai Mall, уже жду.

— Вас хвалил Конор Макгрерор. Недавно президент IBA Умар Кремлев сообщил, что готов организовать его бой с Петром Яном. Верите, что поединок состоится?

— Думаю, вряд ли, но было бы интересно.

© Фото : Пресс-служба IBA Петр Ян, Умар Кремлев и Конор Макгрегор © Фото : Пресс-служба IBA Петр Ян, Умар Кремлев и Конор Макгрегор

— Сами бы не хотели с ним встретиться в ринге?

— Можно. Победил бы я, конечно.

— Он достаточно провокационный боец. Как считаете, это образ или он такой по жизни?

— Думаю, такой в принципе. Подобный образ сложно придумать.

— Вы были бы способны на провокации, зная, что это повысит вашу популярность?

— Смотря, что это было бы. Если в этом нет оскорблений, нарушений личных границ и задевания чести и достоинства, тогда можно. Это должна быть продуманная линия, где есть границы.

— Как вы считаете, бойцам сейчас нужно быть медийными?

— На сегодняшний день - да. Хотя, конечно, есть те, кто не гонится за этим и является отличным востребованным бойцом.

— Не думали, нанять пиар-менеджера, чтобы прокачать свои социальные сети?

— Я их не развиваю. Честно сказать, не любитель этого.

— Кто из самых известных спортсменов поздравлял вас с победой?

— Петр Ян, Ислам Махачев, Мухаммад Макаев. Приятно.

— Что вы чувствуете, когда можете общаться с людьми такой величины?

— Нет такого, что "вау". Я тоже рядом с ними. Обычные, такие же, как я.

— А с кем было самое звездное рукопожатие?