Рейтинг@Mail.ru
"Чабанил и таскал мешки": лучший боксер мира — о "гелике", Gucci и мечте - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
13:35 16.12.2025 (обновлено: 13:36 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/gadzhimagomedov-2062322175.html
"Чабанил и таскал мешки": лучший боксер мира — о "гелике", Gucci и мечте
"Чабанил и таскал мешки": лучший боксер мира — о "гелике", Gucci и мечте - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Чабанил и таскал мешки": лучший боксер мира — о "гелике", Gucci и мечте
Почему люди из села более воспитанные, чем городские? Неужели отказаться от драки — плохо? Что значит "Лада" для дагестанца? Трехкратный чемпион мира по боксу... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T13:35:00+03:00
2025-12-16T13:36:00+03:00
спорт
бокс
единоборства
авторы риа новости спорт
интервью риа спорт
петр ян
муслим гаджимагомедов
умар кремлев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062367534_77:41:1135:636_1920x0_80_0_0_50839c38cdc1b778d7d63fc91ac89fdf.jpg
/20251216/krym-2062293247.html
/20251203/boksery-2059494027.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Светлана Бонопартова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894538884_52:498:1076:1522_100x100_80_0_0_f9a9884caa3baeae042c03a68d704efd.jpg
Светлана Бонопартова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894538884_52:498:1076:1522_100x100_80_0_0_f9a9884caa3baeae042c03a68d704efd.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062367534_67:0:1160:820_1920x0_80_0_0_3181562a2bf40d5775f8d8258a5ec374.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бокс, авторы риа новости спорт, интервью риа спорт, петр ян, муслим гаджимагомедов, умар кремлев
Спорт, Бокс, Единоборства, Авторы РИА Новости Спорт, Интервью РИА Спорт, Петр Ян, Муслим Гаджимагомедов, Умар Кремлев

"Чабанил и таскал мешки": лучший боксер мира — о "гелике", Gucci и мечте

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкМуслим Гаджимагомедов
Муслим Гаджимагомедов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Светлана Бонопартова
Светлана Бонопартова
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Почему люди из села более воспитанные, чем городские? Неужели отказаться от драки — плохо? Что значит "Лада" для дагестанца? Трехкратный чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов откровенно ответил на вопросы РИА Новости Спорт.

"Отходил от поражения неделями"

— "Трехкратный чемпион мира" — как теперь не поймать звездную болезнь?
— Надо все начинать заново, держать себя в форме, чтобы другие не догнали. Если поймаю "звездочку", будет нехорошо.
Был момент, когда она была?
— Возможно. Поведение, дисциплина, режим немного пострадали. Почувствовал это, когда другие начали наступать сзади. Сразу осознал, что надо больше работать.
Сейчас вы дисциплинированный спортсмен?
— Не скажу, что соблюдаю режим идеально. Это невозможно. Но когда идет серьезный этап подготовки, ничего не нарушаю. Когда же соревнований нет, могу себе позволить посидеть до двенадцати, до часу, отдохнуть.
© Федерация бокса России Муслим Гаджимагомедов
 Муслим Гаджимагомедов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Федерация бокса России
Муслим Гаджимагомедов
Нет ощущения, что пора бы уже брать золото Олимпиады?
— Много чего хочется. Двигаемся поэтапно, но в ту сторону мы идем.
Серебро Токио-2020 воспринимаете как победу или проигрыш?
— Между золотой и серебряной медалью очень большая разница. Для меня второе место — ни туда, ни сюда. Обидное. Отходил недели две-три. Из этого состояния помог выйти отдых и дальнейшие тренировки. Сейчас уже смирился.
Очевидно, что было желание отыграться в 2024 году.
— Конечно! Мотивация была. Но, если так случилось, что нас не допустили, значит выдержим. Я был главным фаворитом той Олимпиады, и чемпионом стал тот, кого я обыграл за год до этого. Мне он был по силам. Но ничего страшного, бывает.
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Крыму национализировали имущество боксера Усика
09:43

"Драться будешь? — Буду"

В детстве часто хулиганили и дрались?
— Хватало (улыбается). Раньше даже просто так дрались. Старший мог подвести ровесника: "Будешь с ним драться?". Тот говорит: "Буду". Ну и я, конечно, соглашался. Не откажусь же.
Родителей в школу вызывали?
— Такого не было. Примерным учеником не был, но шалости присутствовали. По оценкам двойки, тройки, четверки. Детство у меня было хорошее. В разных странах был, местах, но так, как в горах, нигде себя не ощущал. Лучше всего там: очень красиво, спокойно.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМуслим Гаджимагомедов
Муслим Гаджимагомедов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Муслим Гаджимагомедов
По хозяйству помогали?
— Конечно. Корову подоить - нет, но чабанил. С утра до вечера следил за коровами и овцами. В селе так принято: семьи, у кого есть животные, составляют очередь для выпаса. Телефонов тогда не было, поэтому я часто сидел и что-то вырезал из дерева, рисовал. Так проходили дни.
Какую роль в вашей жизни играют родители?
— Это для нас все. Самое ценное. До сих пор учат, подсказывают. Без них я бы не добился такого результата.
Нет такого, что: "Я уже вырос, сам все знаю"?
— У меня такого права нет. И наругать сейчас могут: за то, что поздно пришел домой, за то, что езжу быстро, что-то не так сделал. Папа не спит, пока я домой не приду.
Отличается такое воспитание от городского?
— Люди из села более воспитанные. Там остались традиции, ценности, а в городе не совсем. Конечно, есть и хорошие ребята, которые со своими обычаями, но, в любом случае, в селах этого больше. Цивилизация до туда не дошла.
Вы все равно переехали в город. Не было соблазнов?
— Всегда старался держаться в стороне, хотя были люди, кто пытался склонить. Но все равно больше тех, кто подсказывал, что этого делать не стоит. Поэтому слушал их и занимался спортом.
На Кавказе горячие нравы. Как люди решают конфликты в Дагестане: чаще на словах или дракой?
— По-разному. Но, как говорит наш главнокомандующий: "Если драка неизбежна, бить надо первым".
© Федерация бокса РоссииМуслим Гаджимагомедов
Муслим Гаджимагомедов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Федерация бокса России
Муслим Гаджимагомедов

"Конора я бы победил"

Первые деньги заработали в качестве призовых?
— В семнадцать лет стал победителем первенства России, накопил и купил себе "Ладу-2114".
Не хотелось сразу Mercedes?
— Такой возможности не было. Я и "Ладе" был очень рад и горд.
Подрабатывать не приходилось?
— Иногда трудился разнорабочим. Бывало, кому-то с огородом надо было помочь, кому-то мешок цемента на восьмой этаж поднять. Нелегко было совмещать с тренировками. Но я работал после утреннего занятия, а ночью была возможность спать.
Вы бережливый человек или вас может захватить необдуманное желание пошопиться?
— Может захватить (смеется). Нравятся одежда, машины.
Боксерские перчатки - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Российские боксеры получат дополнительные призовые деньги за золото ЧМ
3 декабря, 13:16
Есть автомобиль мечты?
— Не знаю. У меня несколько машин. Хотел Gelandewagen - он у меня есть, очень нравится. Есть "Мерседес" GT 663. Хотел BMW М5, но я ее продал.
Бренды носите или считаете это лишним?
— Это не лишнее, мне нравится. Люблю Dolce Gabbana, Gucci, Louis Vuitton.
Как покупаете, если в России эти магазины сейчас закрыты?
— Через байеров или в Дубае. После интервью тоже пойду в Dubai Mall, уже жду.
Вас хвалил Конор Макгрерор. Недавно президент IBA Умар Кремлев сообщил, что готов организовать его бой с Петром Яном. Верите, что поединок состоится?
— Думаю, вряд ли, но было бы интересно.
© Фото : Пресс-служба IBAПетр Ян, Умар Кремлев и Конор Макгрегор
Петр Ян, Умар Кремлев и Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Пресс-служба IBA
Петр Ян, Умар Кремлев и Конор Макгрегор
Сами бы не хотели с ним встретиться в ринге?
— Можно. Победил бы я, конечно.
Он достаточно провокационный боец. Как считаете, это образ или он такой по жизни?
— Думаю, такой в принципе. Подобный образ сложно придумать.
Вы были бы способны на провокации, зная, что это повысит вашу популярность?
— Смотря, что это было бы. Если в этом нет оскорблений, нарушений личных границ и задевания чести и достоинства, тогда можно. Это должна быть продуманная линия, где есть границы.
Как вы считаете, бойцам сейчас нужно быть медийными?
— На сегодняшний день - да. Хотя, конечно, есть те, кто не гонится за этим и является отличным востребованным бойцом.
Не думали, нанять пиар-менеджера, чтобы прокачать свои социальные сети?
— Я их не развиваю. Честно сказать, не любитель этого.
Кто из самых известных спортсменов поздравлял вас с победой?
— Петр Ян, Ислам Махачев, Мухаммад Макаев. Приятно.
Что вы чувствуете, когда можете общаться с людьми такой величины?
— Нет такого, что "вау". Я тоже рядом с ними. Обычные, такие же, как я.
А с кем было самое звездное рукопожатие?
— С Владимиром Владимировичем Путиным. Честно, были нереальные эмоции, он сильнейшей человек. Один из самых лучших дней.
 
ЕдиноборстваСпортБоксАвторы РИА Новости СпортИнтервью РИА СпортПетр ЯнМуслим ГаджимагомедовУмар Кремлев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Сибирь
    Авангард
    3
    2
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала