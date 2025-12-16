Рейтинг@Mail.ru
Гаджимагомедов рассказал о своих автомобилях
Единоборства
 
09:07 16.12.2025
Гаджимагомедов рассказал о своих автомобилях
Гаджимагомедов рассказал о своих автомобилях
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в интервью РИА Новости заявил, что ему сложно назвать машину мечты, так как у него уже есть несколько дорогих... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Гаджимагомедов рассказал о своих автомобилях

Боксер Гаджимагомедов заявил, что ему сложно назвать машину мечты

© Федерация бокса России Муслим Гаджимагомедов
 Муслим Гаджимагомедов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Федерация бокса России
Муслим Гаджимагомедов. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в интервью РИА Новости заявил, что ему сложно назвать машину мечты, так как у него уже есть несколько дорогих автомобилей.
Ранее Гаджимагомедов стал первым трехкратным чемпионом мира в истории отечественного бокса.
«
"Не знаю, - ответил Гаджимагомедов на вопрос об автомобиле мечты. - У меня несколько машин. Хотел Gelandewagen - он у меня есть, очень нравится. Есть Мерседес GT 63. Хотел BMW М5, но я ее продал, сейчас посмотрим".
"Бренды - это не лишнее, мне нравится. Люблю Dolce Gabbana, Gucci, Louis Vuitton", - добавил он.
Полностью интервью с Муслимом Гаджимагомедовым читайте во вторник на сайте rsport.ria.ru.
"Бил как терминатор!": исторический триумф российского бокса в Дубае
14 декабря, 15:13
"Бил как терминатор!": исторический триумф российского бокса в Дубае
14 декабря, 15:13
 
ЕдиноборстваАвтоМуслим ГаджимагомедовBMW AGDolce & GabbanaGucciBMW 1
 
