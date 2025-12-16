Рейтинг@Mail.ru
Луис Энрике стал лучшим тренером сезона по версии ФИФА
20:33 16.12.2025 (обновлено: 21:12 16.12.2025)
Луис Энрике стал лучшим тренером сезона по версии ФИФА
Луис Энрике стал лучшим тренером сезона по версии ФИФА - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Луис Энрике стал лучшим тренером сезона по версии ФИФА
Испанец Луис Энрике из французского "ПСЖ" стал лучшим тренером сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
2025-12-16T20:33:00+03:00
2025-12-16T21:12:00+03:00
Луис Энрике стал лучшим тренером сезона по версии ФИФА

Луис Энрике из "ПСЖ" стал лучшим тренером сезона по версии ФИФА

© FIFAЛуис Энрике
Луис Энрике - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© FIFA
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Испанец Луис Энрике из французского "ПСЖ" стал лучшим тренером сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards прошла во вторник в Дохе.
Под руководством Луиса Энрике в сезоне-2024/25 "ПСЖ" выиграл национальный чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также пробился в финал клубного чемпионата мира, где уступил лондонскому "Челси" (0:3).
На награду также претендовали Хавьер Агирре (сборная Мексики), Микель Артета ("Арсенал"), Ханс-Дитер Флик ("Барселона"), Энцо Мареска ("Челси"), Роберто Мартинес (сборная Португалии) и Арне Слот ("Ливерпуль"). В 2024 году обладателем награды стал Карло Анчелотти, тренировавший мадридский "Реал".
В женском футболе лучшим тренером стала нидерландка Сарина Вигман из сборной Англии.
Луис Энрике и Вигман ранее были признаны лучшими тренерами сезона-2024/25 по версии журнала France Football.
