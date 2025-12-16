Рейтинг@Mail.ru
CAS может до конца года рассмотреть дело Писарского
Футбол
 
20:21 16.12.2025 (обновлено: 20:27 16.12.2025)
CAS может до конца года рассмотреть дело Писарского
CAS может до конца года рассмотреть дело Писарского
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) может рассмотреть ходатайство футболиста Владимира Писарского о приостановлении действия санкций, вынесенных... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
CAS может до конца года рассмотреть дело Писарского

CAS может рассмотреть ходатайство Писарского до конца года

Владимир Писарский - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) может рассмотреть ходатайство футболиста Владимира Писарского о приостановлении действия санкций, вынесенных Российским футбольным союзом (РФС), до конца года, сообщил РИА Новости юрист спортсмена Антон Смирнов.
В июле комитет по этике РФС отстранил Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности, три из них - условно, за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. Апелляционный комитет РФС 7 августа отклонил жалобу Писарского на решение о его отстранении. В сентябре сторона футболиста направила апелляционное заявление в CAS. Позднее РФС открыл дело в отношении игрока по поводу якобы сделанных им двух ставок в 2020 году во время выступлений за "Иртыш". В октябре РФС дополнительно отстранил Писарского на четыре месяца в связи с допущенным футболистом нарушением регламента по этике. В ноябре игрок подал полную апелляционную жалобу в CAS.
«
"До 19 декабря РФС должен прислать свою позицию, такой срок установлен. Тройка арбитров утверждена. Ждем, когда будет рассмотрено ходатайство. Очень надеемся, что это произойдет до Нового года", - сказал Смирнов.
Владимир Писарский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Митрофанов не считает, что Писарского надо было наказывать жестче
12 ноября, 13:09
«
"Что касается рассмотрения по существу, будет зависеть от того, что изложит в своей позиции РФС, будет ли вторая стадия подачи документов, откроют ли ее арбитры и будет ли необходимость в запросе каких-то дополнительных документов. Тогда уже будет назначено слушание и будет понимание", - добавил собеседник агентства.
В июне РФС начал расследование в отношении Писарского, после того как футболист якобы сделал через своего товарища ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором "Сочи" 28 мая принимал "Нижний Новгород" (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля. Права на игрока принадлежали самарским "Крыльям Советов", которые расторгли с ним контракт. Прошлый сезон он провел в аренде в "Сочи".
CAS обязал Норманна выплатить "Ростову" компенсацию
Вчера, 10:13
CAS обязал Норманна выплатить "Ростову" компенсацию
Вчера, 10:13
 
