Представитель Баринова рассказал, когда решится вопрос с будущим футболиста - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Футбол
 
18:06 16.12.2025 (обновлено: 18:23 16.12.2025)
Представитель Баринова рассказал, когда решится вопрос с будущим футболиста
Ясность в вопросе будущего капитана футбольного клуба "Локомотив" Дмитрия Баринова наступит в начале января, сообщил РИА Новости представитель игрока Владимир... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Кузьмичев заявил, что ясность с будущим Баринова наступит в начале января

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Ясность в вопросе будущего капитана футбольного клуба "Локомотив" Дмитрия Баринова наступит в начале января, сообщил РИА Новости представитель игрока Владимир Кузьмичев.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Баринов отказался продлевать контракт с "Локомотивом" и планирует перейти в ЦСКА. Соглашение футболиста с железнодорожниками рассчитано до лета 2026 года.
«
"У нас договоренность с клубом - мы не комментируем ситуацию с Димой Бариновым, пока она так или иначе не разрешится. Информация, которая появляется в СМИ, - это не более чем слухи от каких-то источников. Думаю, ясность будет в начале января. К этому времени можно будет что-то сказать", - сказал Кузьмичев.
Баринов является воспитанником "Локомотива", провел в команде всю профессиональную карьеру, стал чемпионом России, завоевал четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов сыграл 24 матча и забил три мяча во всех турнирах. Также на его счету 23 матча в составе сборной России.
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Семин прокомментировал слухи о переходе Баринова в ЦСКА
4 декабря, 13:38
 
Заголовок открываемого материала