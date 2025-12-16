Представитель Баринова рассказал, когда решится вопрос с будущим футболиста

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Ясность в вопросе будущего капитана футбольного клуба "Локомотив" Дмитрия Баринова наступит в начале января, сообщил РИА Новости представитель игрока Владимир Кузьмичев.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Баринов отказался продлевать контракт с "Локомотивом" и планирует перейти в ЦСКА. Соглашение футболиста с железнодорожниками рассчитано до лета 2026 года.
"У нас договоренность с клубом - мы не комментируем ситуацию с Димой Бариновым, пока она так или иначе не разрешится. Информация, которая появляется в СМИ, - это не более чем слухи от каких-то источников. Думаю, ясность будет в начале января. К этому времени можно будет что-то сказать", - сказал Кузьмичев.
Баринов является воспитанником "Локомотива", провел в команде всю профессиональную карьеру, стал чемпионом России, завоевал четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов сыграл 24 матча и забил три мяча во всех турнирах. Также на его счету 23 матча в составе сборной России.
