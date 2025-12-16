Рейтинг@Mail.ru
Стоимость Батракова может достичь 100 миллионов евро, допустил агент
Футбол
 
17:41 16.12.2025
Стоимость Батракова может достичь 100 миллионов евро, допустил агент
Стоимость Батракова может достичь 100 миллионов евро, допустил агент - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Стоимость Батракова может достичь 100 миллионов евро, допустил агент
Максимальная трансферная стоимость полузащитника московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексея Батракова может достичь отметки в 100 миллионов... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
футбол
спорт
владимир кузьмичёв
алексей батраков
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
Стоимость Батракова может достичь 100 миллионов евро, допустил агент

Агент Кузьмичев считает, что цена Батракова может достичь 100 млн евро

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Максимальная трансферная стоимость полузащитника московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексея Батракова может достичь отметки в 100 миллионов евро, заявил РИА Новости агент игрока Владимир Кузьмичев.
Ранее портал Transfermarkt обновил рейтинг оценочной стоимости игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ). "Ценник" на Алексея Батракова повысился на 2 млн и достиг отметки в 25 млн евро. В такую же сумму оценивается капитан "Краснодара" полузащитник Эдуард Сперцян, стоимость которого не изменилась.
«
"Считаю, что это справедливая оценка, потому что Алексей второй сезон подряд в своей игре двигается дальше. Идет развитие", - сказал Кузьмичев.
Эдуард Сперцян - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Обновлен список самых дорогих футболистов РПЛ
Вчера, 16:37
«
"Сложно сказать, какой потолок стоимости. Это же не витрина в магазине — видишь ценник 25, и, если у тебя есть деньги, платишь и покупаешь. Тут вопрос, в какой ситуации и сколько клубов интересуется. Потолок может быть и 100 миллионов евро. Вопрос в том, какие клубы придут и будут конкурировать между собой за то, чтобы игрок принял решение перейти к ним", - отметил собеседник агентства.
Батракову 20 лет. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 23 матчах "Локомотива" во всех турнирах, забив 15 мячей и отдав 6 результативных передач. В РПЛ он занимает первое место в списке лучших бомбардиров (11 мячей), а также располагается на второй строчке в списках лучших ассистентов лиги (6) и по системе "гол+пас" (17). Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении будет активирована о возможном выкупе его контракта клубом из Европы.
Пламен Константинов и Дражен Лубурич - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Локомотив" продлил контракт с главным тренером
Вчера, 14:23
 
ФутболСпортВладимир КузьмичёвАлексей БатраковЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
