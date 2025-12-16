Рейтинг@Mail.ru
Фетисов объяснил, почему не считает Россию хоккейной державой - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Хоккей
 
12:12 16.12.2025
Фетисов объяснил, почему не считает Россию хоккейной державой
Фетисов объяснил, почему не считает Россию хоккейной державой - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Фетисов объяснил, почему не считает Россию хоккейной державой
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объяснил свои слова о том, что Россия не является хоккейной державой, тем, что у страны отсутствует авторитет... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
хоккей
спорт
международная федерация хоккея (iihf)
вячеслав фетисов
хоккей, международная федерация хоккея (iihf), вячеслав фетисов
Хоккей, Спорт, Международная федерация хоккея (IIHF), Вячеслав Фетисов
Фетисов объяснил, почему не считает Россию хоккейной державой

Фетисов: Россия не является хоккейной державой из-за отсутствия влияния на IIHF

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объяснил свои слова о том, что Россия не является хоккейной державой, тем, что у страны отсутствует авторитет при принятии решений Международной федерацией хоккея (IIHF).
Ранее IIHF приняла решение не допускать сборные России до Игр в Италии. Тогда Фетисов заявил, что Россия потеряла влияние на мировой хоккей и не является хоккейной державой.
"Нет у нас влияния сегодня именно на принятие решений. Те же дзюдоисты добились решения (о возвращении на международные соревнования). Если бы у нас был этот авторитет в этой организации (IIHF), наверное, мы бы по-другому могли себя позиционировать", - приводит слова Фетисова RTVI.
Хоккейная шайба - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ФХР обратится в IIHF с заявлением о допуске молодежных сборных
12 декабря, 17:42
 
Хоккей, Спорт, Международная федерация хоккея (IIHF), Вячеслав Фетисов
 
