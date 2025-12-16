Фетисов объяснил, почему не считает Россию хоккейной державой

«

"Нет у нас влияния сегодня именно на принятие решений. Те же дзюдоисты добились решения (о возвращении на международные соревнования). Если бы у нас был этот авторитет в этой организации (IIHF), наверное, мы бы по-другому могли себя позиционировать", - приводит слова Фетисова RTVI.