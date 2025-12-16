Рейтинг@Mail.ru
Трех дзюдоистов из России номинировали на главную премию IJF
20:24 16.12.2025
Трех дзюдоистов из России номинировали на главную премию IJF
Трех дзюдоистов из России номинировали на главную премию IJF
Россияне Инал Тасоев, Тимур Арбузов и Матвей Каниковский номинированы на премию Международной федерации дзюдо (IJF) в категории "Спортсмен года", сообщается на... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
единоборства
спорт
инал тасоев
ijf
дзюдо
Трех дзюдоистов из России номинировали на главную премию IJF

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россияне Инал Тасоев, Тимур Арбузов и Матвей Каниковский номинированы на премию Международной федерации дзюдо (IJF) в категории "Спортсмен года", сообщается на сайте федерации.
Также на премию номинированы француз Жан-Бенжамен Габа и японцы Санширо Мурао, Рюдзю Нагаяма, Такеши Такеока. Среди топ-3 кандидатов отмечаются Габа, Арбузов и Мурао.
В число 18 номинантов на премию "Иппон года" за самый красивый бросок на наивысшую оценку также вошли россияне Тасоев и Адам Цечоев.
Голосование стартовало 15 декабря и продлится до 15 января 2026 года. Победители будут объявлены на церемонии в рамках турнира Большого шлема в Париже, который пройдет с 7 по 8 февраля 2026 года.
