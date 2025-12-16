https://ria.ru/20251216/dzyudo-2062484221.html
Трех дзюдоистов из России номинировали на главную премию IJF
Россияне Инал Тасоев, Тимур Арбузов и Матвей Каниковский номинированы на премию Международной федерации дзюдо (IJF) в категории "Спортсмен года", сообщается на... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
IJF объявил список номинантов на премию "Дзюдоист года"