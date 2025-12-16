https://ria.ru/20251216/dembele--2062486859.html
Усман Дембеле стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА
Усман Дембеле стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА
Усман Дембеле стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА
Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле признан лучшим игроком сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Усман Дембеле стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА
Футболист "ПСЖ" Усман Дембеле стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле признан лучшим игроком сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает организация в соцсети Х.
Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards проходит во вторник в Дохе. Победитель определился по итогам голосования главных тренеров и капитанов национальных сборных, а также представителей СМИ и болельщиков.
В сезоне-2024/25 Дембеле в составе "ПСЖ" он принял участие в 53 матчах в различных турнирах, в которых отметился 35 голами. Он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции и дошел до финала клубного чемпионата мира. Ранее француз стал обладателем "Золотого мяча".
На награду The Best FIFA Football Awards также претендовали Килиан Мбаппе (Франция, "Реал"), Рафинья (Бразилия, "Барселона"), Ашраф Хакими (Марокко, "ПСЖ"), Гарри Кейн (Англия, "Бавария"), Нуну Мендеш (Португалия, "ПСЖ"), Коул Палмер (Англия, "Челси"), Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Витинья (Португалия, "ПСЖ") и Ламин Ямаль (Испания, "Барселона").
В 2024 году обладателем награды стал бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор, который опередил в голосовании своего одноклубника Джуда Беллингема и Родри из "Манчестер Сити".
Лучшей футболисткой сезона третий раз подряд признана испанка Айтана Бонмати, представляющая "Барселону". Ранее она стала трехкратной обладательницей "Золотого мяча".