Стала известна дата заседания по делу о расизме в матче "Краснодар" — ЦСКА

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 18 декабря рассмотрит инцидент с обвинением аргентинского полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры в расистских высказываниях, заявил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц.
"Краснодар" 7 декабря дома обыграл ЦСКА (3:2) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В перерыве игроки обеих команд устроили перепалку в подтрибунном помещении, которая попала в кадры трансляции. Позже уругвайский защитник "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что одного из его партнеров по команде оскорбили на почве расизма. Затем нападающий "быков" Джон Кордоба в разговоре с журналистами потребовал, чтобы Вильягру строго осудили за его высказывания.
«
"КДК РФС получил все документы, необходимые для рассмотрения дела по матчу "Краснодар" - ЦСКА. Заседание состоится в четверг в 12:00. На заседание приглашены футболисты "Краснодара" и ЦСКА, представители клубов, делегат матча и вся судейская бригада", - сказал Григорьянц.
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ (40 очков). ЦСКА располагается на четвертой позиции (36).