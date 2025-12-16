Рейтинг@Mail.ru
Стала известна дата заседания по делу о расизме в матче "Краснодар" — ЦСКА - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:50 16.12.2025 (обновлено: 11:57 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/cska-2062324383.html
Стала известна дата заседания по делу о расизме в матче "Краснодар" — ЦСКА
Стала известна дата заседания по делу о расизме в матче "Краснодар" — ЦСКА - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Стала известна дата заседания по делу о расизме в матче "Краснодар" — ЦСКА
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 18 декабря рассмотрит инцидент с обвинением аргентинского полузащитника ЦСКА Родриго... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T11:50:00+03:00
2025-12-16T11:57:00+03:00
футбол
спорт
артур григорьянц
российский футбольный союз (рфс)
краснодар
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
джон кордоба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060518485_478:224:1975:1066_1920x0_80_0_0_70270fad2e142a657eac36cd4b146b61.jpg
/20251214/futbol-2061952977.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060518485_135:0:2271:1602_1920x0_80_0_0_2cbfc7786db213e28341c0534d7787c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артур григорьянц, российский футбольный союз (рфс), краснодар, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), джон кордоба, лукас оласа, родриго вильягра
Футбол, Спорт, Артур Григорьянц, Российский футбольный союз (РФС), Краснодар, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Джон Кордоба, Лукас Оласа, Родриго Вильягра
Стала известна дата заседания по делу о расизме в матче "Краснодар" — ЦСКА

Инцидент с обвинением футболиста ЦСКА Вильягры в расизме рассмотрят 18 декабря

© Виталий ТимкивРодриго Вильягра (справа) в матче 18-го тура российской Премьер-лиги в Краснодаре
Родриго Вильягра (справа) в матче 18-го тура российской Премьер-лиги в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Виталий Тимкив
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 18 декабря рассмотрит инцидент с обвинением аргентинского полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры в расистских высказываниях, заявил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц.
"Краснодар" 7 декабря дома обыграл ЦСКА (3:2) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В перерыве игроки обеих команд устроили перепалку в подтрибунном помещении, которая попала в кадры трансляции. Позже уругвайский защитник "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что одного из его партнеров по команде оскорбили на почве расизма. Затем нападающий "быков" Джон Кордоба в разговоре с журналистами потребовал, чтобы Вильягру строго осудили за его высказывания.
«
"КДК РФС получил все документы, необходимые для рассмотрения дела по матчу "Краснодар" - ЦСКА. Заседание состоится в четверг в 12:00. На заседание приглашены футболисты "Краснодара" и ЦСКА, представители клубов, делегат матча и вся судейская бригада", - сказал Григорьянц.
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ (40 очков). ЦСКА располагается на четвертой позиции (36).
Главный судья Кирилл Левников - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Левников правильно удалил Мойзеса в матче с "Краснодаром", признала ЭСК
14 декабря, 13:05
 
ФутболСпортАртур ГригорьянцРоссийский футбольный союз (РФС)КраснодарПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Джон КордобаЛукас ОласаРодриго Вильягра
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Сибирь
    Авангард
    3
    2
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала