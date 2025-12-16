Рейтинг@Mail.ru
Во Франции болельщик получил условный срок за брошенный файер, пишут СМИ
Футбол
 
21:23 16.12.2025
Во Франции болельщик получил условный срок за брошенный файер, пишут СМИ
Во Франции болельщик получил условный срок за брошенный файер, пишут СМИ
Во Франции болельщик получил условный срок за брошенный файер, пишут СМИ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Болельщик французской "Бастии" приговорен к шести месяцам лишения свободы условно за брошенный на поле файер во время матча второго дивизиона чемпионата Франции, сообщает Foot Mercato.
Инцидент произошел 5 декабря на матче между "Бастией" и "Ред Стар". Пиротехнический снаряд попал в футболиста "Ред Стар", после чего судья был вынужден прервать встречу.
Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину, назвав произошедшее "огромной глупостью", совершенной в состоянии эмоционального порыва. Указывалось, что обвиняемый ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные действия. В 2024 году он запустил в крышу стадиона салют во время матча "Бастии", тогда клуб не стал подавать жалобу, а болельщику был запрещен вход на арену на несколько месяцев.
Сообщается, что прокуратура запросила для него 8 месяцев условного лишения свободы и 250 часов обязательных работ. Суд, отметив признание вины подсудимого, помимо условного заключения, назначил запрет на посещение футбольных стадионов на территории Франции сроком на 5 лет.
Также на подсудимого были возложены символические выплаты в 1 евро в пользу Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) и клуба "Ред Стар". Ущерб клубу "Бастия" будет оценен в ходе отдельного судебного процесса в апреле 2026 года.
