Во Франции болельщик получил условный срок за брошенный файер, пишут СМИ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Болельщик французской "Бастии" приговорен к шести месяцам лишения свободы условно за брошенный на поле файер во время матча второго дивизиона чемпионата Франции, сообщает Foot Mercato.

Инцидент произошел 5 декабря на матче между "Бастией" и "Ред Стар". Пиротехнический снаряд попал в футболиста "Ред Стар", после чего судья был вынужден прервать встречу.

Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину, назвав произошедшее "огромной глупостью", совершенной в состоянии эмоционального порыва. Указывалось, что обвиняемый ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные действия. В 2024 году он запустил в крышу стадиона салют во время матча "Бастии", тогда клуб не стал подавать жалобу, а болельщику был запрещен вход на арену на несколько месяцев.

Сообщается, что прокуратура запросила для него 8 месяцев условного лишения свободы и 250 часов обязательных работ. Суд, отметив признание вины подсудимого, помимо условного заключения, назначил запрет на посещение футбольных стадионов на территории Франции сроком на 5 лет.