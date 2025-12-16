https://ria.ru/20251216/bolelschik--2062491533.html
Во Франции болельщик получил условный срок за брошенный файер, пишут СМИ
Во Франции болельщик получил условный срок за брошенный файер, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Во Франции болельщик получил условный срок за брошенный файер, пишут СМИ
Болельщик французской "Бастии" приговорен к шести месяцам лишения свободы условно за брошенный на поле файер во время матча второго дивизиона чемпионата... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T21:23:00+03:00
2025-12-16T21:23:00+03:00
2025-12-16T21:24:00+03:00
футбол
спорт
бастия
франция
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975342508_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_47352c6e3018a1c909c879ea69b31f00.jpg
/20251216/fifa-2062464452.html
франция
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975342508_794:0:3525:2048_1920x0_80_0_0_10185dedbf19a5673ff3cbf1ae339b0b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бастия, франция, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Бастия, Франция, Вокруг спорта
Во Франции болельщик получил условный срок за брошенный файер, пишут СМИ
Болельщик французской "Бастии" получил условный срок за брошенный на поле файер
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Болельщик французской "Бастии" приговорен к шести месяцам лишения свободы условно за брошенный на поле файер во время матча второго дивизиона чемпионата Франции, сообщает Foot Mercato.
Инцидент произошел 5 декабря на матче между "Бастией" и "Ред Стар". Пиротехнический снаряд попал в футболиста "Ред Стар", после чего судья был вынужден прервать встречу.
Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину, назвав произошедшее "огромной глупостью", совершенной в состоянии эмоционального порыва. Указывалось, что обвиняемый ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные действия. В 2024 году он запустил в крышу стадиона салют во время матча "Бастии", тогда клуб не стал подавать жалобу, а болельщику был запрещен вход на арену на несколько месяцев.
Сообщается, что прокуратура запросила для него 8 месяцев условного лишения свободы и 250 часов обязательных работ. Суд, отметив признание вины подсудимого, помимо условного заключения, назначил запрет на посещение футбольных стадионов на территории Франции сроком на 5 лет.
Также на подсудимого были возложены символические выплаты в 1 евро в пользу Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) и клуба "Ред Стар". Ущерб клубу "Бастия" будет оценен в ходе отдельного судебного процесса в апреле 2026 года.