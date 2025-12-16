Шумков подвергнется санкциям за укус за ухо Халокова в финале ЧМ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Международная ассоциация бокса (IBA) введет санкции в отношении Федерации бокса России и чемпиона мира Всеволода Шумкова за инцидент с укусом за ухо представителя Узбекистана Абдумалика Халокова в финале чемпионата мира под эгидой организации.