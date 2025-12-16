Шумков подвергнется санкциям за укус за ухо Халокова в финале ЧМ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Международная ассоциация бокса (IBA) введет санкции в отношении Федерации бокса России и чемпиона мира Всеволода Шумкова за инцидент с укусом за ухо представителя Узбекистана Абдумалика Халокова в финале чемпионата мира под эгидой организации.
Шумков 13 декабря завоевал золото мирового первенства, победив в финале в весовой категории до 60 кг олимпийского чемпиона 2024 года Халокова. Позднее тренер узбекистанской сборной Рахматжон Рузиохунов заявил, что в третьем раунде боя россиянин укусил Халокова за ухо. По информации daryo.uz, Федерация бокса Узбекистана намерена подать апелляцию на итог поединка.
"Санкции будут введены в адрес федерации и Всеволода Шумкова за то, что прикусил ухо", - заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Призовой фонд турнира под эгидой IBA составил 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получил по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.
