ФИФА снизила цены на билеты ЧМ-2026 из-за негативной реакции
16.12.2025
ФИФА снизила цены на билеты ЧМ-2026 из-за негативной реакции
Международная федерация футбола (ФИФА) из-за негативной реакции мирового сообщества снизила цены на билеты на матчи чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и...
2025-12-16T22:17:00+03:00
2025-12-16T22:17:00+03:00
2025-12-16T22:17:00+03:00
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) из-за негативной реакции мирового сообщества снизила цены на билеты на матчи чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) назвала цены на билеты грабительскими и призвала к немедленному прекращению их продажи. По программе лояльности болельщикам предстояло заплатить минимум 6900 долларов за посещение каждого матча своей команды от первой игры до финала. Это в пять раз больше, чем в 2022 году на чемпионате мира в Катаре. При подаче заявки на проведение турнира семь лет назад организаторы обещали билеты по цене от 21 доллара, а полная стоимость билетов до финала в самой дешевой категории должна была составлять 2242 доллара.
Сообщается, что ФИФА
снижает цену билетов и некоторые болельщики смогут приобрести их за 60 долларов, а итоговая цена составит 4185 долларов. При этом в ФИФА отмечают, что национальные федерации сами решают, как распределить билеты среди самых преданных болельщиков.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.