ФИФА снизила цены на билеты ЧМ-2026 из-за негативной реакции - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Футбол
Футбол
 
22:17 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/bilety-2062497585.html
ФИФА снизила цены на билеты ЧМ-2026 из-за негативной реакции
ФИФА снизила цены на билеты ЧМ-2026 из-за негативной реакции - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
ФИФА снизила цены на билеты ЧМ-2026 из-за негативной реакции
Международная федерация футбола (ФИФА) из-за негативной реакции мирового сообщества снизила цены на билеты на матчи чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
чемпионат мира по футболу 2026
спорт, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
ФИФА снизила цены на билеты ЧМ-2026 из-за негативной реакции

ФИФА снизила цены на билеты на матчи ЧМ из-за негативной реакции болельщиков

Футбольные болельщики у стадиона "ЭльБайт" в Катаре, где пройдет церемония открытия ЧМ-2022 по футболу.
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) из-за негативной реакции мирового сообщества снизила цены на билеты на матчи чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) назвала цены на билеты грабительскими и призвала к немедленному прекращению их продажи. По программе лояльности болельщикам предстояло заплатить минимум 6900 долларов за посещение каждого матча своей команды от первой игры до финала. Это в пять раз больше, чем в 2022 году на чемпионате мира в Катаре. При подаче заявки на проведение турнира семь лет назад организаторы обещали билеты по цене от 21 доллара, а полная стоимость билетов до финала в самой дешевой категории должна была составлять 2242 доллара.
Сообщается, что ФИФА снижает цену билетов и некоторые болельщики смогут приобрести их за 60 долларов, а итоговая цена составит 4185 долларов. При этом в ФИФА отмечают, что национальные федерации сами решают, как распределить билеты среди самых преданных болельщиков.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Футбол
 
