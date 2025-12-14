https://ria.ru/20251214/volejbolistka-2062003698.html
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России
Калининградский "Локомотив" обыграл "Минчанку" в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T21:09:00+03:00
2025-12-14T21:09:00+03:00
2025-12-14T21:09:00+03:00
волейбол
спорт
россия
калининград
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
локомотив (калининград)
минчанка
уралочка-нтмк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011257360_0:0:744:420_1920x0_80_0_0_dc02c8d2df2c2eec904cc5e2d397235e.jpg
/20251213/voleybol-2061871800.html
россия
калининград
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011257360_0:0:668:501_1920x0_80_0_0_b1c308b68385aac079a5716f2412bc92.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, калининград, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), локомотив (калининград), минчанка, уралочка-нтмк
Волейбол, Спорт, Россия, Калининград, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Локомотив (Калининград), Минчанка, Уралочка-НТМК
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Минчанку" в матче ЧР со счетом 3:1