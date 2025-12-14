Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России
Игорь Кобзарь
Волейбол
 
21:09 14.12.2025
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России
Калининградский "Локомотив" обыграл "Минчанку" в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
волейбол
спорт
россия
калининград
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
локомотив (калининград)
минчанка
уралочка-нтмк
/20251213/voleybol-2061871800.html
россия
калининград
спорт, россия, калининград, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), локомотив (калининград), минчанка, уралочка-нтмк
Волейбол, Спорт, Россия, Калининград, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Локомотив (Калининград), Минчанка, Уралочка-НТМК
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России

Волейболистки "Локомотива" обыграли "Минчанку" в матче ЧР со счетом 3:1

Волейболистки "Локомотива"
Волейболистки Локомотива - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Официальный сайт ВК "Локомотив"
Волейболистки "Локомотива". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Калининградский "Локомотив" обыграл "Минчанку" в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча, которая прошла в субботу в Калининграде, закончилась победой хозяек со счетом 3-1 (25:12, 18:25, 25:20, 25:16).
"Локомотив", одержавший девять побед в 14 матчах, идет на четвертом месте в турнирной таблице, "Минчанка" проиграла седьмую встречу подряд в чемпионате и с двумя победами занимает последнюю, 14-ю позицию.
В других матчах лиги волейболистки клуба "Уралочка-НТМК" дома обыграли "Ленинградку" (3-0), а московское "Динамо" на своей площадке одержало победу над петербургской "Корабелкой" (3-0).
