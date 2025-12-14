https://ria.ru/20251214/semenova-2061960585.html
Конькобежка Семенова выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Хамаре
Конькобежка Семенова выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Хамаре - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Конькобежка Семенова выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Хамаре
Российская конькобежка Анастасия Семенова выиграла масс-старт в дивизионе В на четвертом этапе Кубка мира в норвежском Хамаре. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
