14:14 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/semenova-2061960585.html
Конькобежка Семенова выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Хамаре
Конькобежка Семенова выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Хамаре
Российская конькобежка Анастасия Семенова выиграла масс-старт в дивизионе В на четвертом этапе Кубка мира в норвежском Хамаре. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
спорт
конькобежный спорт
спорт, конькобежный спорт
Спорт, Конькобежный спорт
Конькобежка Семенова выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Хамаре

Семенова выиграла масс-старт в дивизионе B на этапе Кубка мира в Хамаре

Конькобежный спорт. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская конькобежка Анастасия Семенова выиграла масс-старт в дивизионе В на четвертом этапе Кубка мира в норвежском Хамаре.
В воскресенье спортсменка показала результат 8 минут 26,06 секунды. Второй стала белоруска Марина Зуева (8.26,90), третьей - Лим Ли Вон из Южной Кореи (+9,32).
Соревнования в Хамаре завершатся 14 декабря. Пятый этап Кубка мира пройдет с 23 по 25 января в немецком Инцелле.
Российская конькобежка завоевала лицензию на Олимпиаду
13 декабря, 21:40
 
Конькобежный спорт
 
