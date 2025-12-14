https://ria.ru/20251214/parma-2061984120.html
"Парма" обыграла "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
"Парма" обыграла "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
"Парма" обыграла "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты пермской "Пармы" одержали победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
