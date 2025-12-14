Рейтинг@Mail.ru
"Парма" обыграла "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
17:11 14.12.2025
"Парма" обыграла "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты пермской "Пармы" одержали победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
спорт, пермь, джеремайя мартин, уралмаш, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Пермь, Джеремайя Мартин, Уралмаш, Единая Лига ВТБ
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Баскетболисты пермской "Пармы" одержали победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Перми завершилась победой хозяев со счетом 93:85 (27:24, 27:16, 14:22, 25:23). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Пармы" Террелл Картер, набравший 23 очка. У "Локомотива" больше всех результативных баллов заработал Джеремайя Мартин (18).
"Парма" (9 побед, 6 поражений) занимает шестое место в таблице, "Локомотив" (10 побед, 5 поражений) располагается на третьей строчке.
В следующем матче "Парма" сыграет с екатеринбургским "Уралмашем" в гостях 21 декабря. "Локомотив-Кубань" 17 декабря встретится с петербургским "Зенитом" на паркете соперника.
