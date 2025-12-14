Рейтинг@Mail.ru
20:39 14.12.2025
"Овьедо" объявил об отставке главного тренера
"Овьедо" объявил об отставке главного тренера
Выступающий в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу "Овьедо" на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Луиса Карриона. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
спорт, испания, реал мадрид, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Испания, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Выступающий в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу "Овьедо" на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Луиса Карриона.
Каррион возглавлял команду с октября 2025 года. Под его руководством клуб провел девять матчей, в которых четыре раза сыграл вничью и потерпел пять поражений.
"Реал Овьедо" хочет поблагодарить Луиса Карриона и его тренерский штаб за самоотверженность, профессионализм и работу во время его пребывания в клубе, пожелав им всего наилучшего в мире в их профессиональном будущем", - говорится в сообщении клуба.
"Овьедо" идет на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 10 очков.
Бывший главный тренер испанского футбольного клуба Реал Сосьедад Серхио Франсиско - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Клуб Захаряна уволил главного тренера
