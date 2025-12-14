https://ria.ru/20251214/ovedo-2062001744.html
"Овьедо" объявил об отставке главного тренера
"Овьедо" объявил об отставке главного тренера - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
"Овьедо" объявил об отставке главного тренера
Выступающий в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу "Овьедо" на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Луиса Карриона. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
футбол
спорт
испания
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
испания
спорт, испания, реал мадрид, чемпионат испании по футболу
"Овьедо" объявил об отставке главного тренера
"Овьедо" уволил главного тренера Карриона после девяти матчей во главе клуба