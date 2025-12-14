https://ria.ru/20251214/nemkov-2061889224.html
Ученик Федора уничтожил гиганта в бою за пояс! Но в UFC Немкова не будет
Ученик Федора уничтожил гиганта в бою за пояс! Но в UFC Немкова не будет
Ученик Федора уничтожил гиганта в бою за пояс! Но в UFC Немкова не будет
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Немков, тренирующийся под руководством Федора Емельяненко, уверенно победил бразильца Ренана Феррейру и... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Иван Орехов
Иван Орехов
Иван Орехов
Ученик Федора уничтожил гиганта в бою за пояс! Но в UFC Немкова не будет
Немков досрочно победил Феррейру в бою за титул PFL в тяжелом весе
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Немков, тренирующийся под руководством Федора Емельяненко, уверенно победил бразильца Ренана Феррейру и завоевал вакантный титул Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в тяжелом весе. РИА Новости Спорт с восторгом рассказывает о доминировании белгородца в клетке с внушительным по размерам оппонентом и вместе с тем грустит из-за невозможности одного из лучших "тяжей" России пойти на повышение.
Почему до сих пор не в UFC?
Немков давно перерос уровень Bellator, где наш боец владел поясом в полутяжелом дивизионе, да и в PFL его можно было бы по-настоящему испытать лишь одним нокаутером, о котором мы расскажем чуть позже. Так что только ленивый не говорил, что самому талантливому представителю команды Емельяненко пора идти на повышение. Но шел год, минул второй, третий, а Вадима UFC так и не подписывал. Стало ясно, что в главном ММА-промоушене мира Немкова не будет. Причин, как и предположений, называли немало:
- PFL предлагает куда лучше условия (это подтверждал сам атлет);
- UFC не заинтересован в скромном русском парне. Да еще и в дивизион, где и так русских нокаутеров хватает;
- глава престижной лиги Дэйна Уайт якобы терпеть не может Последнего Императора из-за неудачных контактов в начале 2000-х по бою в организации. И поэтому вообще не хочет связываться с командой Федора.
Впрочем сам Уайт неприязнь к Емельяненко отрицает:
«
"Жалею ли я, что мы не подписали Емельяненко? Нет. У меня нет никакой неприязни к Федору. Но этого не случилось — мы пытались, но имеем то, что имеем. <…> Вы все видели мои старые интервью. Его нокаутировал средневес Дэн Хендерсон, понимаете? Я думаю, что он нравился людям и некоторым парням в этом бизнесе, поэтому они его нахваливали. Но он так и не проверил себя в UFC. Так что я никогда не входил в число парней, которые считали его одним из величайших в истории". (sportskeeda.com)
Долгожданное золото в "тяжах"
Пару лет назад Вадим оставил полутяжелый дивизион, устав гонять вес и решив поискать новую мотивацию. Подняться в "тяжи" виделось правильным решением, тем более на тот момент поясом Bellator в дивизионе владел ветеран ММА Райан Бейдер, который уже проигрывал Немкову в дивизионе ниже. Жаль, что американская организация слилась в PFL и идея крутого реванша растворилась в инфополе… В новом для себя промоушене россиянин досрочно одолел Бруно Каппелоццу и Тимоти Джонсона, после чего получил шанс подраться за новый титул лиги в тяжелом весе. Не со звездным Фрэнсисом Нганну, ранее владевшим поясом UFC, а с громадным Ренаном Феррейрой, который в последнем бою без шансов проиграл Хищнику (прозвище Нганну — прим. ред.).
Был размазан габаритный бразилец и сегодня. Вадим сразу пошел в борьбу, где сначала из доминирующей позиции попытался закончить все болевым приемом, но не смог, зато чуть позже вышел на удушающий через руку. И вот тут Феррейра постучал в знак сдачи! В американской лиге вслед за Усманом Нурмагомедовым появился новый чемпион из России.
«
"Я планировал с ним бороться, потому что он очень высокий хороший ударник, — отметил Вадим после вручения новенького пояса. — А я разносторонний боец, поэтому решил с ним бороться. Защита Феррейры в партере? Он боец высокого уровня, знает борьбу тоже, умеет защищаться. Что дальше? Буду драться с любым, кого предложит организация. Я готов к любому вызову. Но я хотел бы драться с Фрэнсисом. Как дойти до уровня Федора? Мне до его уровня еще далеко. Мы к этому стремимся, но не знаю… Вряд ли у кого-то это получится".
Хотя Фрэнсис ранее признавался, что видит неплохой вызов для себя во встрече с Немковым, этого противостояния мы не увидим. Африканец неблагодарен и одержим деньгами — ранее он кинул UFC и Уайта, а после перехода на шикарных условиях в PFL оставил ни с чем и вторую лигу мира, проведя там всего один бой за два года. На днях Нганну заявил, что его соглашение с организацией подходит к концу и он… Хочет вернуться в UFC ради июньского шоу в Белом доме! И ради битвы против Величайшего Джона Джонса.
Вот только UFC не хочет опять связываться с Нганну.
«
"Первое время я сажал его на свои места вблизи октагона. Но потом я понял, что не хочу иметь дела с этим парнем. Я был счастлив выкинуть его в PFL. Мы не отпускаем людей просто так. Мне жаль тех, кто подписывает таких бойцов. Я не хочу вести бизнес с людьми, которые мне не нравятся", — отзывался о бывшем чемпионе своего промоушена Уайт в интервью Mac Life.
Так что, вероятнее всего, Фрэнсис снова попробует себя в боксе, где у него рекорд 0-2 после скандального, крайне близкого боя с Тайсоном Фьюри и разгромного поединка с Энтони Джошуа.
А вот Вадима, похоже, ждет встреча с новым-старым претендентом. Речь об американце Кори Андерсоне, с которым Немков дважды бился в Bellator (уверенная победа во втором бою после сорванной первой встречи из-за случайного столкновения головами). После проигрыша россиянину он наколотил четыре победы (включая нокаут нашего Дениса Гольцова) и по-прежнему хочет поквитаться с уроженцем Белгорода.