Ученик Федора уничтожил гиганта в бою за пояс! Но в UFC Немкова не будет

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Немков, тренирующийся под руководством Федора Емельяненко, уверенно победил бразильца Ренана Феррейру и завоевал вакантный титул Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в тяжелом весе. РИА Новости Спорт с восторгом рассказывает о доминировании белгородца в клетке с внушительным по размерам оппонентом и вместе с тем грустит из-за невозможности одного из лучших "тяжей" России пойти на повышение.

© Соцсети промоушена Афиша турнира PFL в Лионе © Соцсети промоушена Афиша турнира PFL в Лионе

Почему до сих пор не в UFC?

Немков давно перерос уровень Bellator, где наш боец владел поясом в полутяжелом дивизионе, да и в PFL его можно было бы по-настоящему испытать лишь одним нокаутером, о котором мы расскажем чуть позже. Так что только ленивый не говорил, что самому талантливому представителю команды Емельяненко пора идти на повышение. Но шел год, минул второй, третий, а Вадима UFC так и не подписывал. Стало ясно, что в главном ММА-промоушене мира Немкова не будет. Причин, как и предположений, называли немало:

PFL предлагает куда лучше условия (это подтверждал сам атлет);

UFC не заинтересован в скромном русском парне. Да еще и в дивизион, где и так русских нокаутеров хватает;

глава престижной лиги Дэйна Уайт якобы терпеть не может Последнего Императора из-за неудачных контактов в начале 2000-х по бою в организации. И поэтому вообще не хочет связываться с командой Федора.

Впрочем сам Уайт неприязнь к Емельяненко отрицает:

« "Жалею ли я, что мы не подписали Емельяненко? Нет. У меня нет никакой неприязни к Федору. Но этого не случилось — мы пытались, но имеем то, что имеем. <…> Вы все видели мои старые интервью. Его нокаутировал средневес Дэн Хендерсон, понимаете? Я думаю, что он нравился людям и некоторым парням в этом бизнесе, поэтому они его нахваливали. Но он так и не проверил себя в UFC. Так что я никогда не входил в число парней, которые считали его одним из величайших в истории". (sportskeeda.com)

© Фото : Соцсети бойца ММА Вадим Немков и Федор Емельяненко © Фото : Соцсети бойца ММА Вадим Немков и Федор Емельяненко

Долгожданное золото в "тяжах"

Пару лет назад Вадим оставил полутяжелый дивизион, устав гонять вес и решив поискать новую мотивацию. Подняться в "тяжи" виделось правильным решением, тем более на тот момент поясом Bellator в дивизионе владел ветеран ММА Райан Бейдер, который уже проигрывал Немкову в дивизионе ниже. Жаль, что американская организация слилась в PFL и идея крутого реванша растворилась в инфополе… В новом для себя промоушене россиянин досрочно одолел Бруно Каппелоццу и Тимоти Джонсона, после чего получил шанс подраться за новый титул лиги в тяжелом весе. Не со звездным Фрэнсисом Нганну, ранее владевшим поясом UFC, а с громадным Ренаном Феррейрой, который в последнем бою без шансов проиграл Хищнику (прозвище Нганну — прим. ред.).

Был размазан габаритный бразилец и сегодня. Вадим сразу пошел в борьбу, где сначала из доминирующей позиции попытался закончить все болевым приемом, но не смог, зато чуть позже вышел на удушающий через руку. И вот тут Феррейра постучал в знак сдачи! В американской лиге вслед за Усманом Нурмагомедовым появился новый чемпион из России.

« "Я планировал с ним бороться, потому что он очень высокий хороший ударник, — отметил Вадим после вручения новенького пояса. — А я разносторонний боец, поэтому решил с ним бороться. Защита Феррейры в партере? Он боец высокого уровня, знает борьбу тоже, умеет защищаться. Что дальше? Буду драться с любым, кого предложит организация. Я готов к любому вызову. Но я хотел бы драться с Фрэнсисом. Как дойти до уровня Федора? Мне до его уровня еще далеко. Мы к этому стремимся, но не знаю… Вряд ли у кого-то это получится".

А ждать ли боя с Нганну?

Хотя Фрэнсис ранее признавался, что видит неплохой вызов для себя во встрече с Немковым, этого противостояния мы не увидим. Африканец неблагодарен и одержим деньгами — ранее он кинул UFC и Уайта, а после перехода на шикарных условиях в PFL оставил ни с чем и вторую лигу мира, проведя там всего один бой за два года. На днях Нганну заявил, что его соглашение с организацией подходит к концу и он… Хочет вернуться в UFC ради июньского шоу в Белом доме! И ради битвы против Величайшего Джона Джонса.

Вот только UFC не хочет опять связываться с Нганну.

« "Первое время я сажал его на свои места вблизи октагона. Но потом я понял, что не хочу иметь дела с этим парнем. Я был счастлив выкинуть его в PFL. Мы не отпускаем людей просто так. Мне жаль тех, кто подписывает таких бойцов. Я не хочу вести бизнес с людьми, которые мне не нравятся", — отзывался о бывшем чемпионе своего промоушена Уайт в интервью Mac Life.

Так что, вероятнее всего, Фрэнсис снова попробует себя в боксе, где у него рекорд 0-2 после скандального, крайне близкого боя с Тайсоном Фьюри и разгромного поединка с Энтони Джошуа.