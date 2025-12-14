Рейтинг@Mail.ru
"Милан" сыграл вничью с "Сассуоло" в матче чемпионата Италии
Футбол
 
16:33 14.12.2025
"Милан" сыграл вничью с "Сассуоло" в матче чемпионата Италии
"Милан" сыграл вничью с "Сассуоло" в матче чемпионата Италии
"Милан" сыграл вничью с "Сассуоло" в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
италия
милан
"Милан" сыграл вничью с "Сассуоло" в матче чемпионата Италии

Лидер Серии А "Милан" сыграл вничью с "Сассуоло" и продлил серию без поражений

© Фото : Соцсети "Милана" Футболисты "Милана"
Футболисты Милана - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Соцсети "Милана"
Футболисты "Милана". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Милан" сыграл вничью с "Сассуоло" в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 2:2. У хозяев дублем отметился Давиде Бартезаги (34-я и 47-я минуты). В составе гостей отличились Исмаэль Коне (13) и Арман Лорьянте (77).
Бартезаги является воспитанником "Милана". 19-летний защитник провел 28-й матч за клуб и впервые отличился.
"Милан" продлил серию без поражений в Серии А до 14 матчей и с 32 очками продолжает возглавлять таблицу чемпионата. "Сассуоло" (21 очко) идет девятым.
ФутболСпортИталияМиланСерия А (чемпионат Италии по футболу)Арман ЛорьянтеМиланСассуоло
 
