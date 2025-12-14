https://ria.ru/20251214/milan-2061979618.html
"Милан" сыграл вничью с "Сассуоло" в матче чемпионата Италии
"Милан" сыграл вничью с "Сассуоло" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
"Милан" сыграл вничью с "Сассуоло" в матче чемпионата Италии
"Милан" сыграл вничью с "Сассуоло" в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
италия
милан
"Милан" сыграл вничью с "Сассуоло" в матче чемпионата Италии
Лидер Серии А "Милан" сыграл вничью с "Сассуоло" и продлил серию без поражений